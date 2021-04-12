Около Чижовского водохранилища начали делать экологическую тропу. Что обещают?

Новости Беларуси. В парке имени Грековой появится экологическая тропа. Новый зеленый маршрут начали обустраивать на субботнике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экотропа растянется на два километра и пройдет по территории парка, которая прилегает к Чижовскому водохранилищу. Сейчас расчищают место под основной маршрут и сети прилегающих дорожек. Вся тропа будет покрыта специальной асфальтной крошкой.

Параллельно готовят фотозону. Вдоль экотропы установят не менее 10 информационных стендов с описанием и иллюстрациями обитающих в парке птиц. Особое внимание – представителям Красной книги.

Михаил Попов, директор Зеленстроя Ленинского района:

Любой, кто откроет карту на компьютере, увидит, что на Чижовском водохранилище выделен явно этот полуостров. Мы планируем его обустроить, сделать фотозону, смотровую площадку, установить на нем ротонду. Надеемся, что это место привлечет активно жителей нашего района.

Планируем, что здесь можно будет более свободно отдыхать, установив здесь мангалы. Опять же, природный материал позволяет здесь абсолютно спокойно гулять, отдыхать. Мы подремонтируем, будет возможность приехать и на колясочках сюда, и просто прогуляться.