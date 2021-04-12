Прямой эфир

Около Чижовского водохранилища начали делать экологическую тропу. Что обещают?

12 апреля 2021 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В парке имени Грековой появится экологическая тропа. Новый зеленый маршрут начали обустраивать на субботнике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около Чижовского водохранилища начали делать экологическую тропу. Что обещают?-1

Экотропа растянется на два километра и пройдет по территории парка, которая прилегает к Чижовскому водохранилищу. Сейчас расчищают место под основной маршрут и сети прилегающих дорожек. Вся тропа будет покрыта специальной асфальтной крошкой.

Около Чижовского водохранилища начали делать экологическую тропу. Что обещают?-4

Параллельно готовят фотозону. Вдоль экотропы установят не менее 10 информационных стендов с описанием и иллюстрациями обитающих в парке птиц. Особое внимание – представителям Красной книги.

Около Чижовского водохранилища начали делать экологическую тропу. Что обещают?-7

Михаил Попов, директор Зеленстроя Ленинского района:
Любой, кто откроет карту на компьютере, увидит, что на Чижовском водохранилище выделен явно этот полуостров. Мы планируем его обустроить, сделать фотозону, смотровую площадку, установить на нем ротонду. Надеемся, что это место привлечет активно жителей нашего района.

Около Чижовского водохранилища начали делать экологическую тропу. Что обещают?-10

Планируем, что здесь можно будет более свободно отдыхать, установив здесь мангалы. Опять же, природный материал позволяет здесь абсолютно спокойно гулять, отдыхать. Мы подремонтируем, будет возможность приехать и на колясочках сюда, и просто прогуляться.

Около Чижовского водохранилища начали делать экологическую тропу. Что обещают?-13

Основное оборудование на экотропе появится ближе к лету. Помощь в строительстве оказывают предприятия и общественные организации района. Это поможет создать объект с минимальным привлечением бюджетных средств.

# Парки Минска # общество # Михаил Попов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском зоопарке появилась капибара по кличке Капибарин. Посмотрите, как он купается
12 апреля 2021 17:03

В Минском зоопарке появилась капибара по кличке Капибарин. Посмотрите, как он купается

Почему реакция христианских церквей на события августа в Беларуси была такой разной? Рассуждает Алексей Голиков
12 апреля 2021 15:50

Почему реакция христианских церквей на события августа в Беларуси была такой разной? Рассуждает Алексей Голиков

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?
12 апреля 2021 15:29

Школьники создали живую карту белорусского посёлка. Что на ней можно увидеть и почему это интересно?