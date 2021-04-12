Его стоимость – 36 миллионов рублей. Когда закончат строительство нового здания 15-й поликлиники в Минске?

Новости Беларуси. Строительство нового здания 15-й городской поликлиники завершится в начале 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его возводят на территории 4-й больницы в районе улицы Либкнехта.

Стоимость объекта – 36 миллионов рублей, треть бюджета уже освоена. Все шесть этажей готовы, сейчас строители прокладывают сети, устанавливают сантехнику и проводят отделочные работы.