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Его стоимость – 36 миллионов рублей. Когда закончат строительство нового здания 15-й поликлиники в Минске?

12 апреля 2021 17:20
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Новости Беларуси. Строительство нового здания 15-й городской поликлиники завершится в начале 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его возводят на территории 4-й больницы в районе улицы Либкнехта.

Его стоимость – 36 миллионов рублей. Когда закончат строительство нового здания 15-й поликлиники в Минске? -1

Стоимость объекта – 36 миллионов рублей, треть бюджета уже освоена. Все шесть этажей готовы, сейчас строители прокладывают сети, устанавливают сантехнику и проводят отделочные работы.

Его стоимость – 36 миллионов рублей. Когда закончат строительство нового здания 15-й поликлиники в Минске? -4

Поликлиника будет включать все современные отделения, а также стоматологию и конференц-зал. Планируется, что посещать врачей смогут 850 человек в сутки.

# Строительство # общество # Фотофакт

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