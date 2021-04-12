В Минском зоопарке появилась капибара по кличке Капибарин. Посмотрите, как он купается

Новости Беларуси. Самый крупный грызун – капибара – поселился в Минском зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Самый крупный грызун – капибара – поселился в Минском зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Экзотическое животное, которое еще называют водосвинкой за неразрывную связь с водой, прибыло в белорусскую столицу из российского Красноярска. Грызун поселился в просторном вольере с бассейном и с подачи зоотехника получил забавное имя Капибарин. Питается животное зерном, зеленью и овощами. Больше всего любит пекинскую капусту и салат айсберг.
По своей природе грызуны очень добрые и совершенно равнодушно относятся к соседям, что позволяет подселять к ним в вольер разнообразных животных. Так, с капибарой вместе живут красноухие черепахи и попугаи ара.