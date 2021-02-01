Владимир Кухарев поручил специалистам Минска серьёзно подготовиться к предстоящему похолоданию

Главное – обеспечить качественную работу всех систем. В жилищных организациях сформируют аварийные бригады с круглосуточным режимом работы.

Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев поручил специалистам серьезно подготовиться к предстоящему похолоданию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во избежание повреждений подземных коммуникаций на период морозов в городе введут запрет на раскопки. А для минчан, которые проводят морозные дни активно, нужно создать все условия для отдыха.

Еще одно поручение – ускорить проведение ремонтов в медицинских учреждениях столицы. Так, амбулатория в Лебяжьем должна принимать пациентов уже через неделю.