Как работает пункт обогрева для бездомных в Борисове и сколько в нём можно находиться

Новости Беларуси. Пункт обогрева для бездомных работает в Борисове по адресу улица Почтовая, 116. Он будет работать при температуре -15°С и ниже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пункт обогрева для бездомных работает в Борисове по адресу улица Почтовая, 116. Он будет работать при температуре -15°С и ниже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В последние морозы его посетили 60 человек из Борисова. Помимо места в теплом помещении здесь организуют горячий чай и еду, можно воспользоваться зимней одеждой.
Нет ограничений на посещение нет: люди могут находиться в пункте, пока работает центр временного проживания граждан без определенного места жительства. При необходимости каждому гостю будет оказана медицинская помощь.
Александр Ильеня, директор Борисовского центра временного пребывания граждан без определенного места жительства:
При необходимости дальнейшего размещения они могут обратиться в центры временного пребывания граждан в Борисове. Они проходят медицинское обследование первичное на наличие каких-либо заболеваний и размещаются здесь у нас, в центре. Соответственно, центр уже оказывает услуги по восстановлению документов, установлению пенсии, инвалидности.
Сам центр рассчитан на 10 человек. У людей есть возможность остаться здесь на два месяца. При необходимости срок может быть увеличен до полугода.