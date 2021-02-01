Как работает пункт обогрева для бездомных в Борисове и сколько в нём можно находиться

Новости Беларуси. Пункт обогрева для бездомных работает в Борисове по адресу улица Почтовая, 116. Он будет работать при температуре -15°С и ниже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В последние морозы его посетили 60 человек из Борисова. Помимо места в теплом помещении здесь организуют горячий чай и еду, можно воспользоваться зимней одеждой.

Нет ограничений на посещение нет: люди могут находиться в пункте, пока работает центр временного проживания граждан без определенного места жительства. При необходимости каждому гостю будет оказана медицинская помощь.

Александр Ильеня, директор Борисовского центра временного пребывания граждан без определенного места жительства:

При необходимости дальнейшего размещения они могут обратиться в центры временного пребывания граждан в Борисове. Они проходят медицинское обследование первичное на наличие каких-либо заболеваний и размещаются здесь у нас, в центре. Соответственно, центр уже оказывает услуги по восстановлению документов, установлению пенсии, инвалидности.