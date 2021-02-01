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Сотрудники МЧС провели учения на льду Свислочи в центре Минска

01 февраля 2021 14:49
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС провели учения в самом центре столицы на льду Свислочи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Сотрудники МЧС провели учения на льду Свислочи в центре Минска-1

Для спасателей смоделировали несколько реальных ситуаций, где в экстремальных условиях необходимо было помочь человеку. Пока лед на водоемах крепкий, но с наступлением оттепели ситуация может резко измениться. Еще раз проверить слаженность действий спасателей лишним не будет.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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