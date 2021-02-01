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Андрей Худык: гидрометеорологическая деятельность остаётся на повестке дня, резервы ещё есть

01 февраля 2021 15:00
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Новости Беларуси. Вопросы экологии, охрана природы и работа белорусских метеорологов. Эти темы 1 февраля обсуждали на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Худык: гидрометеорологическая деятельность остаётся на повестке дня, резервы ещё есть-1

После встречи с Президентом деталями разговора с журналистами поделился министр. Андрей Худык рассказал, на какие направления в дальнейшей работе поручено особенно обратить внимание.

Александр Лукашенко: я уделял и буду уделять серьёзнейшее внимание охране окружающей среды

Андрей Худык: гидрометеорологическая деятельность остаётся на повестке дня, резервы ещё есть-4

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Разговор состоялся в целом о деятельности нашего Министерства, и конкретно были даны поручения, чтобы усиливать нашу работу по, в принципе, ранее обозначенным направлениям. Прежде всего, это наведение порядка на земле, это развитие минерально-сырьевой базы. Гидрометеорологическая деятельность остается на повестке дня, несмотря на то, что, в принципе, положительно глава государства оценил работу этого ведомства. Но резервы еще имеются, поэтому мы и будем работать в этом направлении.

Александр Лукашенко высказался о работе белорусских синоптиков (читайте здесь).   

# Охрана природы # общество # Александр Лукашенко # Андрей Худык # Фотофакт

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