Андрей Худык: гидрометеорологическая деятельность остаётся на повестке дня, резервы ещё есть

Новости Беларуси. Вопросы экологии, охрана природы и работа белорусских метеорологов. Эти темы 1 февраля обсуждали на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопросы экологии, охрана природы и работа белорусских метеорологов. Эти темы 1 февраля обсуждали на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После встречи с Президентом деталями разговора с журналистами поделился министр. Андрей Худык рассказал, на какие направления в дальнейшей работе поручено особенно обратить внимание.
Александр Лукашенко: я уделял и буду уделять серьёзнейшее внимание охране окружающей среды
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Разговор состоялся в целом о деятельности нашего Министерства, и конкретно были даны поручения, чтобы усиливать нашу работу по, в принципе, ранее обозначенным направлениям. Прежде всего, это наведение порядка на земле, это развитие минерально-сырьевой базы. Гидрометеорологическая деятельность остается на повестке дня, несмотря на то, что, в принципе, положительно глава государства оценил работу этого ведомства. Но резервы еще имеются, поэтому мы и будем работать в этом направлении.
Александр Лукашенко высказался о работе белорусских синоптиков (читайте здесь).