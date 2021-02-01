Андрей Худык: гидрометеорологическая деятельность остаётся на повестке дня, резервы ещё есть

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Разговор состоялся в целом о деятельности нашего Министерства, и конкретно были даны поручения, чтобы усиливать нашу работу по, в принципе, ранее обозначенным направлениям. Прежде всего, это наведение порядка на земле, это развитие минерально-сырьевой базы. Гидрометеорологическая деятельность остается на повестке дня, несмотря на то, что, в принципе, положительно глава государства оценил работу этого ведомства. Но резервы еще имеются, поэтому мы и будем работать в этом направлении.

Александр Лукашенко высказался о работе белорусских синоптиков (читайте здесь).