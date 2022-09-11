Владимир Кухарев о сотрудничестве с Ереваном: «Очень много направлений, по которым мы можем серьёзно работать»

Новости Беларуси. Транспорт, коммунальная техника и образование. Минск и Ереван 11 сентября определили перспективы сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столицы Беларуси и Армении намерены стать городами-побратимами. Пока официальное соглашение еще не подписано, но дружественные связи уже налажены. Сейчас в Ереване реализуют программу по замене лифтов: почти половина из установленных – белорусского производства. Также там заинтересованы в создании сборочных производств с участием наших промышленных гигантов. Особый интерес к таким сферам как образование и здравоохранение.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы видим еще очень много направлений, по которым мы можем серьезно работать. Поэтому сегодня были обсуждены вопросы, касающиеся подписания соглашения побратимских отношений. Я думаю, это даст очень серьезный толчок для развития наших отношений. Обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия между нашими предприятиями и бизнесом Еревана. Планируем провести соответствующие встречи, когда представители бизнеса будут более серьезно знакомиться с работой наших предприятий.