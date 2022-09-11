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Владимир Кухарев о сотрудничестве с Ереваном: «Очень много направлений, по которым мы можем серьёзно работать»

11 сентября 2022 10:27
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Новости Беларуси. Транспорт, коммунальная техника и образование. Минск и Ереван 11 сентября определили перспективы сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Кухарев о сотрудничестве с Ереваном: «Очень много направлений, по которым мы можем серьёзно работать»-1

Столицы Беларуси и Армении намерены стать городами-побратимами. Пока официальное соглашение еще не подписано, но дружественные связи уже налажены. Сейчас в Ереване реализуют программу по замене лифтов: почти половина из установленных – белорусского производства. Также там заинтересованы в создании сборочных производств с участием наших промышленных гигантов. Особый интерес к таким сферам как образование и здравоохранение.  

Владимир Кухарев о сотрудничестве с Ереваном: «Очень много направлений, по которым мы можем серьёзно работать»-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Мы видим еще очень много направлений, по которым мы можем серьезно работать. Поэтому сегодня были обсуждены вопросы, касающиеся подписания соглашения побратимских отношений. Я думаю, это даст очень серьезный толчок для развития наших отношений. Обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия между нашими предприятиями и бизнесом Еревана. Планируем провести соответствующие встречи, когда представители бизнеса будут более серьезно знакомиться с работой наших предприятий.  

Владимир Кухарев о сотрудничестве с Ереваном: «Очень много направлений, по которым мы можем серьёзно работать»-7

До этого делегация из Еревана ознакомилась с рядом предприятий, а то, что может найти покупателя в Армении, выбирали в торговом центре «Столица». Ведь там более 80 % ассортимента – белорусские товары.  

# Беларусь-Армения # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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