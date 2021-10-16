Григорий Азарёнок: «Нам на роду написано быть великими, а не пресмыкаться перед этими халдеями»

Новости Беларуси. Исполком СНГ и отношения внутри объединения. На этой неделе вновь актуальны вопросы регионального сотрудничества и совместного противостояния вызовам и угрозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это тем более актуально, что в декабре исполнится 30 лет вероломному уничтожению Советского Союза. Эту и другие темы обсудил Григорий Азаренок вместе с известным украинским политиком. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Преступление века совершалось тайком. Три пьяных холуя в тени беловежских деревьев готовились реализовать план «Барбаросса». Уничтожить Советский Союз. Резко сократить численность населения. Развязать кровопролитные гражданские войны. Уничтожить величайшие ВПК и промышленность. Морить народ голодом и болезнями. Один из них снял трубку и позвонил Бушу – доложил. А из ада ему аплодировал Адольф Гитлер. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Они хотели, чтобы вслед за убийством тела последовала и смерть души. Чтобы народ погряз в разврате и наркотиках, подлости и лицемерии, беспрерывном свинстве и пороке. А потом тихо сопьется и уйдет в небытие. И наши люди станут моральными уродами. Все эти певцы свободы и демократии сказали одно – живите в свое удовольствие, вот вам героин, бухло и ночные клубы, вот вам БЧБ-флаг и Telegram-каналы, которые оправдают любое ваше свинство.

И на этой неделе мы пожали плод этой мерзости. В Гомеле в выгребной яме нашли тело младенца. Он умирал от холода и голода. Его выбросила туда 26-летняя «невероятная». Которой твердят из каждого интернетного утюга: «жить в кайф», «на чилле», «в свое удовольствие», «все для тебя». И она выбрасывает обузу в выгребную яму. Врачи сейчас спасают ребенка. А этому плоду 1991-го, мерзости в живом обличье, грозит до 25 лет. Но есть и другая Беларусь. Настоящая. Которую сохранил наш Президент. «Я должен заботиться о военнослужащих своих». Вот что рассказал офицер, который спас солдата, уронившего гранату Григорий Азаренок:

Как он обыденно и просто об этом рассказывает. На этой неделе в Беларуси среди наших текущих будней был повторен подвиг Матросова и Талалихина. Алексей Харламов. Совсем молодой офицер закрыл своим телом солдата-срочника от взрыва гранаты. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. Это та Беларусь, тот Ковчег Заветов, который сохраняет наш Президент. И понять, где сторона добра, очень просто – просто посмотрите на лица.