«В субботниках наших приняли участие более 15 тысяч человек». Минчане массово вышли на уборку территории

Новости Беларуси. Труд, который объединяет семьи и целые коллективы. 16 октября минчане вновь собрались на субботники, чтобы убрать листву и озеленить столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа кипит с самого утра. Работники администрации Заводского района, всех предприятий и организаций, коммунальные службы района наводят порядок на своей территории. Во дворах активно трудятся участники акции «Зеленый двор вместе!». Здесь не только высаживают деревья и убирают листву, но также проводят детские конкурсы с призами и угощением. Субботник – это то мероприятие, где начальник и подчиненный трудятся на равных. Глава администрации посвятил выходной работе на свежем воздухе. Как результат – приятная нагрузка и отличное настроение.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

В субботниках наших приняли участие более 15 тысяч человек. Это и трудовые коллективы, и общественность, и молодежь. Хочется сказать, что труд облагораживает. Более того, способствует развитию всех групп мышц. Поэтому особенно полезен для тех, у кого сидячая работа. Поэтому с хорошим настроением. Приятно, что люди относятся с энтузиазмом. Вместе мы сделаем наш город, район еще красивее.

Во Фрунзенском районе акция «Зеленый двор вместе!» прошла на территории, прилегающей к дому № 80 по улице Неманская. Сотрудники коммунальных служб Фрунзенского района пришли помочь озеленить двор, который долгое время оставался проблемной точкой на карте района. Недостроенный административный комплекс и паркинг несколько лет были обнесены забором. Летом вокруг дома закипела работа. Забор убрали, территорию привели в порядок. Во дворе дома появилась детская игровая площадка.