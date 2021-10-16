«В субботниках наших приняли участие более 15 тысяч человек». Минчане массово вышли на уборку территории

Новости Беларуси. Труд, который объединяет семьи и целые коллективы. 16 октября минчане вновь собрались на субботники, чтобы убрать листву и озеленить столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Труд, который объединяет семьи и целые коллективы. 16 октября минчане вновь собрались на субботники, чтобы убрать листву и озеленить столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа кипит с самого утра. Работники администрации Заводского района, всех предприятий и организаций, коммунальные службы района наводят порядок на своей территории. Во дворах активно трудятся участники акции «Зеленый двор вместе!». Здесь не только высаживают деревья и убирают листву, но также проводят детские конкурсы с призами и угощением. Субботник – это то мероприятие, где начальник и подчиненный трудятся на равных. Глава администрации посвятил выходной работе на свежем воздухе. Как результат – приятная нагрузка и отличное настроение.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
В субботниках наших приняли участие более 15 тысяч человек. Это и трудовые коллективы, и общественность, и молодежь. Хочется сказать, что труд облагораживает. Более того, способствует развитию всех групп мышц. Поэтому особенно полезен для тех, у кого сидячая работа. Поэтому с хорошим настроением. Приятно, что люди относятся с энтузиазмом. Вместе мы сделаем наш город, район еще красивее.
Во Фрунзенском районе акция «Зеленый двор вместе!» прошла на территории, прилегающей к дому № 80 по улице Неманская. Сотрудники коммунальных служб Фрунзенского района пришли помочь озеленить двор, который долгое время оставался проблемной точкой на карте района. Недостроенный административный комплекс и паркинг несколько лет были обнесены забором. Летом вокруг дома закипела работа. Забор убрали, территорию привели в порядок. Во дворе дома появилась детская игровая площадка.
Денис Мариняко, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
Этим летом, в августе, завершены были работы строительно-монтажные по данному объекту. Средства выделялись за счет бюджета города Минска, за счет средств инвестиционной программы. Все, что вы видите, было построено заново. Было устройство пешеходных связей, детской игровой площадки, воркаут-площадки, освещения, контейнерной площадки. Это все было сделано с нуля, тут не было ничего.
Осеннее озеленение затронет весь город. Принять участие в посадках может любой житель столицы. Для этого достаточно присоединиться к акции и оставить на сайте соответствующую заявку. В ЖЭУ своего района выдадут инвентарь, предоставят посадочный материал.