Владимир Кухарев: минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, освободят от оплаты за июнь

Новости Беларуси. Минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, по поручению Президента освободят от уплаты за воду в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный санврач Минска: «Запрет на использование воды в питьевых целях снят»
Об этом 28 июня журналистам сообщил вице-премьер Владимир Кухарев. Он также рассказал, что причины произошедшей ситуации выясняются.
Все детали изучает правительственная комиссия, созданная по поручению главы государства. Результаты будут доложены Александру Лукашенко.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ситуация по питьевому водоснабжению в городе Минске находится на постоянном контроле у Президента Республики Беларусь. По его поручению правительством принято решение по освобождению от оплаты за услугу водоснабжения за июнь жителей города Минска, в квартиры которых поступала вода, не соответствующая потребительским качествам.
Также принято решение, что мы еще несколько дней будем изучать ситуацию. Будут находиться автомобили, которые будут развозить воду, и если кто-то из жителей будет иметь необходимость, может воспользоваться этой водой.
Кроме того, находится на постоянном контроле ситуация по нахождению в магазинах, торговых центрах в полном объеме воды. Поэтому можно сказать, что никакого ажиотажа нет.
Подробная информация о том, как именно будет сделан перерасчет, появится позже. Механизм прорабатывается.