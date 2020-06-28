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Владимир Кухарев: минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, освободят от оплаты за июнь

28 июня 2020 11:35
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Новости Беларуси. Минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, по поручению Президента освободят от уплаты за воду в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Владимир Кухарев: минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, освободят от оплаты за июнь -1

Владимир Кухарев: минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, освободят от оплаты за июнь -3

Об этом 28 июня журналистам сообщил вице-премьер Владимир Кухарев. Он также рассказал, что причины произошедшей ситуации выясняются.

Все детали изучает правительственная комиссия, созданная по поручению главы государства. Результаты будут доложены Александру Лукашенко.

Владимир Кухарев: минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, освободят от оплаты за июнь -6

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ситуация по питьевому водоснабжению в городе Минске находится на постоянном контроле у Президента Республики Беларусь. По его поручению правительством принято решение по освобождению от оплаты за услугу водоснабжения за июнь жителей города Минска, в квартиры которых поступала вода, не соответствующая потребительским качествам.

Также принято решение, что мы еще несколько дней будем изучать ситуацию. Будут находиться автомобили, которые будут развозить воду, и если кто-то из жителей будет иметь необходимость, может воспользоваться этой водой.

Кроме того, находится на постоянном контроле ситуация по нахождению в магазинах, торговых центрах в полном объеме воды. Поэтому можно сказать, что никакого ажиотажа нет.

Владимир Кухарев: минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, освободят от оплаты за июнь -9

Владимир Кухарев: минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, освободят от оплаты за июнь -11

Подробная информация о том, как именно будет сделан перерасчет, появится позже. Механизм прорабатывается.

# Загрязнение воды # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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