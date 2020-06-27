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Главный санврач Минска: «Запрет на использование воды в питьевых целях снят»

27 июня 2020 13:37
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Новости Беларуси. Последние подробности о качестве воды в Минске. Во Фрунзенском и Московском районах снят запрет на использование воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный санврач Минска: «Запрет на использование воды в питьевых целях снят»-1

Нелли Гиндюк, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В связи с тем, что исследованные в течение суток пробы воды водопроводной соответствуют установленным требованиям, запрет на использование воды в питьевых целях снят. Воду можно употреблять для питья.

За последние сутки санитарно-гигиеническая служба города проверила 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах города.

Результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям, в том числе по хлорорганическим соединениям. Следует отметить, что более чем сутки по Фрунзенскому району не регистрируются пробы с отклонением от нормативных требований.

Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске

Главный санврач Минска: «Запрет на использование воды в питьевых целях снят»-4

В Московском районе по этому показателю 26 июня отмечались отклонения в трех образцах. По результатам проб, отобранных днем, вечером и утром 27 июня, вода соответствует всем требованиям.

Ситуация остается в фокусе внимания специалистов. Круглосуточный мониторинг качества и безопасности питьевой воды продолжит городской центр гигиены и эпидемиологии.

# Загрязнение воды # общество # Нелли Гиндюк # Фотофакт

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