Главный санврач Минска: «Запрет на использование воды в питьевых целях снят»

Новости Беларуси. Последние подробности о качестве воды в Минске. Во Фрунзенском и Московском районах снят запрет на использование воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелли Гиндюк, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В связи с тем, что исследованные в течение суток пробы воды водопроводной соответствуют установленным требованиям, запрет на использование воды в питьевых целях снят. Воду можно употреблять для питья.

За последние сутки санитарно-гигиеническая служба города проверила 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах города.

Результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям, в том числе по хлорорганическим соединениям. Следует отметить, что более чем сутки по Фрунзенскому району не регистрируются пробы с отклонением от нормативных требований.

Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске