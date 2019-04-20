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Президент Беларуси участвует в посадке деревьев на «Линии Сталина»

20 апреля 2019 08:29
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Новости Беларуси. 20 апреля во время республиканского субботника Президент Беларуси принял участие в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Об этом сообщается на сайте главы государства.  

Перед началом работ Александру Лукашенко рассказали о развитии комплекса и организации новых экспозиций. Было отмечено, что «Линия Сталина» создавалась на основе фортификационных сооружений Минского укрепрайона, которые сыграли важное значение в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем сотрудники комплекса заметили, что в довоенные годы здесь было построено около 7 тыс. дотов, которые прикрывали территорию на протяжении 1,6 тыс. км, но часть местности оставалась без защиты. При этом доты создавались против пехоты и кавалерии, они не могли противостоять танковым войскам.  

«Если бы мы серьезно отнеслись к этому укрепрайону, мероприятиям, для чего он был предназначен, то немцам было бы не так просто ее преодолеть», - констатировал Александр Лукашенко.  

После знакомства с территорией комплекса и экспозициями Президент принял участие в посадке деревьев. В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на «Линии Сталина» будут высажены 75 дубов на месте основной экспозиции экскурсионного маршрута по дотам Минского укрепрайона. Будут также высажены 30 сосен в честь 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.  

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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