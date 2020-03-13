Владимир Карягин: «Суды завалены решениями. На каждого практически судебного исполнителя сегодня более 8 тысяч дел»

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Владимир Карягин: «Наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет – прекрасно работают!»

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

Сегодня есть такое хорошее средство как медиация, как урегулирование досудебных споров. Потому что суды завалены решениями. Но самое ещё тяжёлое, что на каждого практически судебного исполнителя, насколько я знаю, сегодня более 8 тысяч дел по исполнению. То есть они, просто перегружены сегодня исполнением этих решений! Поэтому надо, и суды очень заинтересованы, чтобы как-то досудебные были споры – разрешение. Здесь очень большая роль нашего Белорусского общества защиты потребителей. Я подчёркиваю: это общественное объединение. Вот с этим словосочетанием «защита потребителей» тоже есть большая путаница. Белорусское общество защиты потребителей – это общественное объединение граждан, которое, действительно – статус республиканского. И я бы очень советовал всегда смотреть, куда вы обращаетесь, защищая свои права.