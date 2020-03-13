Владимир Карягин: «Наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет – прекрасно работают!»

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Почему в МАРТ обращаются с жалобами на защитников прав потребителей?

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

Сейчас, когда мир переполнен различного рода товарами, производители тоже, исходя из своих экономических интересов, особенно – транснациональные корпорации, компании резко сократили сроки жизни товара. Если раньше мы покупали какую-то вещь, и она могла служить – вот, наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет – прекрасно работают! А из другой страны – подарили им холодильник, он через 5 лет вышел из строя (я не буду называть), и используется в качестве шкафов для посуды. Так вот сегодня, конечно, заточено всё на 3-5 лет. Это в лучшем случае. И уже того качества товара… Да, он подешевел. Но качество его совершенно другое. Поэтому потребитель должен очень хорошо думать, что он приобретает. Цена, качество, полезность, безопасность товара – все эти компоненты должны учитываться.