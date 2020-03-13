Карлюкевич: «Прыемна, што студэнты валодаюць медыяграматнасцю»

Новости Беларуси. Почему в белорусском медиапространстве так мало белорусского языка, где искать отечественную авторскую журналистику и каковы главные вызовы для работников информационного фронта? Свои вопросы студенты Гомельского университета им. Ф.Скорины адресовали Александру Карлюкевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча с министром информации прошла в формате открытого диалога. Общих тем для обсуждения оказалось немало: говорили о судьбе печатных СМИ, патриотизме и сохранении исторической памяти белорусов.

Диана Жуковская, студентка Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины:

Для меня и моих одногруппников эта встреча показалась очень увлекательной, интересной. Мы узнали много нового о молодых авторах. Мне нравятся белорусские СМИ. Я часто читаю новости на белорусской мове и считаю, что нужно больше внести белорусского языка.





Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Прыемна, што студэнты валодаюць такой медыяграматнасцю, вельмі ўважлівыя да айчынных масс-медыя. Цікавяцца іх роллю ў сацыяльным, эканамічным жыцці, выхаванні грамадства. Гэта, канешне, гаворыць пра высокі палітычны ўзровень студэнцкай моладзі, пра іх грамадскую і сацыяльную актыўнасць.