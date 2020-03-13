«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала

В Сопоцкинской школе 10 лет работала группа «Поиск», в которую входили учителя. Они разыскивали по всему бывшему Советскому Союзу ветеранов, воевавших на Августовском канале, вели с ними переписку. Таким образом, была получена бесценная информация о событиях начала войны.

Андрей Янулевич, историк, учитель ГУО «Сопоцкинская Средняя школа»: Точно известно, что этот пулемёт «Шатерло» французский воевал здесь на наших землях, но стрелял против наших солдат, то есть был на вооружении армии Вермахта. Вот эта вот бутылочка от немецких духов, немецкого одеколона была найдена на месте бывшего немецкого лагеря полевого, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата, который 22 июня перешёл советско-немецкую границу. Возможно, это был последний запах, который почувствовал наш боец в рукопашной схватке.

Сегодня ни одного ветерана уже нет в живых. Но их воспоминания могут придать новый импульс делу учителя истории 4-ой Гродненской гимназии Дмитрия Лютика, который уже несколько лет собирает данные о Гродненском укрепрайоне. О коллекции писем он узнал как раз накануне нашей съёмки. Это его первое знакомство с перепиской.

Кстати, в этом месяце вышла 300-страничная книга, написанная Дмитрием Лютиком в соавторстве с Майей Денисовой. Её муж Иван Гаврилович строил эти ДОТы, они десятилетиями по крупицам собирали информацию об УРе. К исследованию истории родного края Дмитрий привлекает и своих гимназистов.

Владислав Козейко, учащийся ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:

Мы выезжали за город, где находили ДОТы, исследовали их, и находили в них находки

Роман Кевляк, учащийся ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:

Это коробка для патронов и нашли мы её возле 39-го дота. И здесь лежали патроны для пулемёта «Максим».