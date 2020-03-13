Прямой эфир

«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала

13 марта 2020 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Сопоцкинской школе 10 лет работала группа «Поиск», в которую входили учителя. Они разыскивали по всему бывшему Советскому Союзу ветеранов, воевавших на Августовском канале, вели с ними переписку. Таким образом, была получена бесценная информация о событиях начала войны.

«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала-1

Андрей Янулевич, историк, учитель ГУО «Сопоцкинская Средняя школа»:
Точно известно, что этот пулемёт «Шатерло» французский воевал здесь на наших землях, но стрелял против наших солдат, то есть был на вооружении армии Вермахта. Вот эта вот бутылочка от немецких духов, немецкого одеколона была найдена на месте бывшего немецкого лагеря полевого, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата, который 22 июня перешёл советско-немецкую границу. Возможно, это был последний запах, который почувствовал наш боец в рукопашной схватке.

«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала-4

«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала-6

«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала-8

«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала-10

Сегодня ни одного ветерана уже нет в живых. Но их воспоминания могут придать новый импульс делу учителя истории 4-ой Гродненской гимназии Дмитрия Лютика, который уже несколько лет собирает данные о Гродненском укрепрайоне. О коллекции писем он узнал как раз накануне нашей съёмки. Это его первое знакомство с перепиской.

«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала-13

Кстати, в этом месяце вышла 300-страничная книга, написанная Дмитрием Лютиком в соавторстве с Майей Денисовой. Её муж Иван Гаврилович строил эти ДОТы, они десятилетиями по крупицам собирали информацию об УРе. К исследованию истории родного края Дмитрий привлекает и своих гимназистов.

«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала-16

Владислав Козейко, учащийся ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Мы выезжали за город, где находили ДОТы, исследовали их, и находили в них находки

Роман Кевляк, учащийся ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Это коробка для патронов и нашли мы её возле 39-го дота. И здесь лежали патроны для пулемёта «Максим».

«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала-19

Вскоре Дмитрий опубликует базу данных имён всех тех, кто причастен к строительству и обороне Гродненского укрепрайона. В её создании принимают участие поисковики из Украины и России. Возможно, база поможет родственникам наконец-то узнать судьбу своего не вернувшегося с войны героя.

«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала-22

Сколько людей в первые дни войны погибло в Гродненском укрепрайоне – неизвестно. Документы пока не дают ответ на этот вопрос. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Многих до сих пор скрывает земля Августовского канала. Но война – это не только смерть, но и жизнь. Жизнь вечная. И вечная память молодым курсантам и их командирам, которые приняли свой последний бой в битве за Родину.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Лютик # Андрей Янулевич # Владислав Козейко # Роман Кевляк

Другие новости рубрики

Все новости
«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки
13 марта 2020 08:51

«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки

«Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается». Александр Лукашенко ждёт более эффективной работы от милиции
13 марта 2020 08:34

«Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается». Александр Лукашенко ждёт более эффективной работы от милиции

«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа
13 марта 2020 08:30

«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа