«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки

1941 год. Гродненский укрепрайон. Дот № 59 – орудийно-пулемётный капонир – один из самых больших и мощных. Здесь стояли два противотанковых 45-миллиметровых орудия и два пулемёта «Максим». Больше 20 человек под командованием лейтенанта Пилькевича вели бой три дня! Без еды, без воды и без подвоза боеприпасов.

Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:

Немцы здесь попытались применить своё ноу-хау того времени. Эта была специальная рота, вооружённая специальными подвозчиками боеприпасов. Это были телеуправляемые танкетки, которые управлялись на дистанционном управлении, на проводе. Это была специальная самодвижущаяся техника «Богварт». Немцы попытались две из таких установок запустить. Они должны были доставить под стены укрепления дистанционно заряд боеприпасов, скинуть их под стены. И дистанционно, опять же, их сдетонировать. Однако применение оказалось неуспешным. Одна из танкеток застряла в кустарнике, одна из них сдетонировала заранее. И, таким образом, применить здесь это ноу-хау они не смогли.