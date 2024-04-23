Как избавиться от изжоги? Врач назвала современные методы лечения недуга

Чувство жжения за грудиной, поднимающиеся снизу вверх, а также горький или кислый привкус во рту. Если вы хоть раз испытывали такие неприятные ощущения, значит, не понаслышке знаете, что такое изжога. Важно понимать, что это не заболевание, а симптом, который возникает на фоне проблем с желудочно-кишечным трактом.

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Мерси»:

Изжога – классическое проявление рефлюкса. Рефлюкс – это заброс содержимого желудка в пищевод или ротоглотку. Как правило, она появляется по трем основным причинам. Это повышение внутрибрюшного давления, то есть это подъем тяжестей. Это излишняя масса тела. А также продукты, которые могут вызывать расслабление нижнего пищеводного сфинктера.

К таким продуктам относят сдобные булочки, шоколад, перец, томаты, цитрусовые, жирные сорта рыбы и мяса, а также чай и кофе. Однако это не означает, что их нужно исключить из вашего рациона. Разобраться с индивидуальной непереносимостью и собрать продуктовую корзину поможет врач-гастроэнтеролог.

Анастасия Целуевская:

ГЭРБ можно проклассифицировать по частоте симптомов на легкую, среднюю и тяжелую степени. В зависимости от частоты возникновения изжоги в неделю. Легкая степень – это редкие случаи (1 раз в 10-14 дней), 2-4 раза в неделю – это средняя степень тяжести рефлюкса, ежедневные приступы изжоги – это тяжелая форма рефлюкса. Также мы можем отметить эрозивную форму или неэрозивную форму. Эрозивная форма сопровождается наличием эрозий в пищеводе, которые мы видим при гастроскопии. Может в том числе делиться на степени тяжести от А до Д. А – самая легкая степень, Д – тяжелая.