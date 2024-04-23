Как избавиться от изжоги? Врач назвала современные методы лечения недуга
Чувство жжения за грудиной, поднимающиеся снизу вверх, а также горький или кислый привкус во рту. Если вы хоть раз испытывали такие неприятные ощущения, значит, не понаслышке знаете, что такое изжога. Важно понимать, что это не заболевание, а симптом, который возникает на фоне проблем с желудочно-кишечным трактом.
Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Мерси»:
Изжога – классическое проявление рефлюкса. Рефлюкс – это заброс содержимого желудка в пищевод или ротоглотку. Как правило, она появляется по трем основным причинам. Это повышение внутрибрюшного давления, то есть это подъем тяжестей. Это излишняя масса тела. А также продукты, которые могут вызывать расслабление нижнего пищеводного сфинктера.
К таким продуктам относят сдобные булочки, шоколад, перец, томаты, цитрусовые, жирные сорта рыбы и мяса, а также чай и кофе. Однако это не означает, что их нужно исключить из вашего рациона. Разобраться с индивидуальной непереносимостью и собрать продуктовую корзину поможет врач-гастроэнтеролог.
Анастасия Целуевская:
ГЭРБ можно проклассифицировать по частоте симптомов на легкую, среднюю и тяжелую степени. В зависимости от частоты возникновения изжоги в неделю. Легкая степень – это редкие случаи (1 раз в 10-14 дней), 2-4 раза в неделю – это средняя степень тяжести рефлюкса, ежедневные приступы изжоги – это тяжелая форма рефлюкса. Также мы можем отметить эрозивную форму или неэрозивную форму. Эрозивная форма сопровождается наличием эрозий в пищеводе, которые мы видим при гастроскопии. Может в том числе делиться на степени тяжести от А до Д. А – самая легкая степень, Д – тяжелая.
Также в большей степени изжоге подвержены люди с ожирением и беременные женщины. Провоцировать такое состояние может поздний обильный ужин, послеобеденный сон, стрессовые ситуации, а также одежда, придавливающая живот.
Анастасия Целуевская:
Диагностика изжоги производится клинически. То есть пациент приходит на прием, рассказывает жалобы. На фоне сбора анамнеза я могу понять, что человек жалуется на изжогу. Если мы говорим о рефлюксе или ГЭРБ, то диагностика производится с помощью эндоскопических методов.
Чтобы избавиться от изжоги, иногда достаточно скорректировать свой образ жизни и пищевые привычки. Есть небольшими порциями, придерживаться правильного питания, не поднимать тяжести и не носить тугие пояса и корсеты, а также отказаться от курения.
Анастасия Целуевская:
К медикаментозным способам коррекции относится прием антацидов, альгинатов и ингибиторов протонной помпы. Этоосновные группы препаратов, которые используются при лечении изжоги или рефлюксной болезни. Не стоит игнорировать такой симптом, как изжога, потому что за изжогой могут скрываться онкологические заболевания, пищевод Барретта – это изменения слизистой оболочки пищевода, которая в том числе может приводить к раку пищевода. Также необходимо выполнить кардиограмму, поскольку изжога может являться симптомом сердечно-сосудистой патологии или заболеваний сердца.
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