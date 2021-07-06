Ігар Марзалюк: «Я хачу добрым словам узгадаць нашых герояў, нашых дзядоў і прадзедаў, якія ўратавалі беларускую нацыю»

Новости Беларуси. Наш День Независимости стал символом мужества и героического прошлого Беларуси. Сегодняшний суверенитет – заслуга прежде всего поколения, опаленного войной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем страшнее сегодня наблюдать попытки нивелировать, считай вычеркнуть из всемирной истории правду о том, кто, кому и за что должен быть благодарен сегодня.

У межах нашай рэспублікі разам з філіяламі і аддзяленнямі налічвалася больш за 260 канцэнтрацыйных лагераў, з іх 110 – для грамадзянскага насельніцтва, у тым ліку 70 гета і больш за 150 – для ваеннапалонных. Тут панавала масавая смерць ад голаду, адсутнасці медыцынскага забеспячэння, непасільнай працы, нечалавечых умоў утрымання. Расправы над зняволенымі суправаджаліся пакутніцкімі катаваннямі. Людзей спальвалі ў крэмацыйных печах, знішчалі ў газавых камерах, жывымі закопвалі ў зямлю, расстрэльвалі. На тэрыторыі Беларусі за гады Вялікай Айчыннай вайны было знішчана 1 мільён 400 тысяч цывільнага насельніцтва, з іх 700 тысяч – у нацысцкіх лагерах. У Мінску і яго ваколіцах было размешчана пяць такіх лагераў, адзін з якіх – Трасцянецкі – буйнейшае на тэрыторыі Беларусі месца знішчэння людзей, якое знаходзіцца ў адным шэрагу з Асвенцымам, Трэблінкай і Майданакам. У ім знішчана больш за 206 тысяч чалавек.