Ігар Марзалюк: «Я хачу добрым словам узгадаць нашых герояў, нашых дзядоў і прадзедаў, якія ўратавалі беларускую нацыю»
Новости Беларуси. Наш День Независимости стал символом мужества и героического прошлого Беларуси. Сегодняшний суверенитет – заслуга прежде всего поколения, опаленного войной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем страшнее сегодня наблюдать попытки нивелировать, считай вычеркнуть из всемирной истории правду о том, кто, кому и за что должен быть благодарен сегодня.
Тему продолжит депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.
Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Сёння, пасля святкавання Дня Незалежнасці, пасля 3 ліпеня, я хачу добрым словам узгадаць нашых герояў, нашых дзядоў і прадзедаў, якія ўратавалі беларускую нацыю і ўвесь свет ад карычневай пошасці, ад уцелаўлёнага Антыхрыста – Адольфа Гітлера і яго крыважэрнага, цямрашальскага войска.
Нагадаю, на аснове плана каланізацыі і германізацыі (Генеральны план «Ост»), які пачаў распрацоўвацца пад эгідай Генрыха Гімлера з восені 1939 года, прадугледжвалася высяленне і знішчэнне народаў Усходняй Еўропы. Асноўным сродкам яго ажыццяўлення з’яўлялася палітыка генацыду – планамернае знішчэнне цэлых груп насельніцтва па расавых, нацыянальных, рэлігійных і іншых матывах.
У межах нашай рэспублікі разам з філіяламі і аддзяленнямі налічвалася больш за 260 канцэнтрацыйных лагераў, з іх 110 – для грамадзянскага насельніцтва, у тым ліку 70 гета і больш за 150 – для ваеннапалонных. Тут панавала масавая смерць ад голаду, адсутнасці медыцынскага забеспячэння, непасільнай працы, нечалавечых умоў утрымання. Расправы над зняволенымі суправаджаліся пакутніцкімі катаваннямі. Людзей спальвалі ў крэмацыйных печах, знішчалі ў газавых камерах, жывымі закопвалі ў зямлю, расстрэльвалі. На тэрыторыі Беларусі за гады Вялікай Айчыннай вайны было знішчана 1 мільён 400 тысяч цывільнага насельніцтва, з іх 700 тысяч – у нацысцкіх лагерах. У Мінску і яго ваколіцах было размешчана пяць такіх лагераў, адзін з якіх – Трасцянецкі – буйнейшае на тэрыторыі Беларусі месца знішчэння людзей, якое знаходзіцца ў адным шэрагу з Асвенцымам, Трэблінкай і Майданакам. У ім знішчана больш за 206 тысяч чалавек.
Падрабязней у відэаматэрыяле.