Депутат Сергей Дик: мы с россиянами находимся на очень хорошем уровне. Это надо развивать, нужно не потерять темп

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ депутат Сергей Дик и Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Очень многие спикеры на Форуме говорили, что этот Форум, наверное, один из немногих, который стал прикладным. Очень много было реальных проектов. Что вы для себя отметили? Мы с россиянами находимся на очень хорошем уровне. Это надо развивать, нужно не потерять темп

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:

Действительно это так, и повестка Форума (научно-техническое сотрудничество) ко многому обязывает. А это именно программы в области науки и технологий, говорилось о последних достижениях. О том, что нужно ускоряться, что цифровизация диктует темп развития этих программ. Мне кажется, необходимо в этой связи обсудить вопросы законодательства в области науки, развития образования. Очень было приятно и отрадно слышать, что планируется открыть российско-белорусский университет в Беларуси. Мне кажется, здесь особое внимание уделялось развитию информационных технологий, а это обязывает нас работать быстро, слаженно. Да и сама ситуация, мне кажется, в мире, и вообще связанная с последними событиями внутри- и внешнеполитическими, диктует нам укрепление совместного научно-технического сотрудничества. И здесь мы не должны медлить. Зачем создают цифровые двойники и как определить у младенца предрасположенность к занятиям спортом? Рассказывает Андрей Иванец

Юлия Бешанова:

А насколько мы успеваем за этим темпом, который общемировой, насколько мы идем в ногу с этим темпом? Сергей Дик:

Я думаю, те программы, которые были озвучены, это связано и с взаимодействием в области космических технологий, биотехнологий, оптоэлектроники, те доклады, которые были сделаны, реально говорят о том, что мы с россиянами здесь находимся на очень хорошем уровне. Это надо развивать, нужно не потерять темп. А здесь нужно обязательно гармонизировать законодательство. Также в области патентования и интеллектуальной собственности есть вопросы согласования. Есть вопросы экспертизы, времени, которое затрачивается, иногда это длится 2-3 года. Здесь, на мой взгляд, нужны были такие предложения, чтобы создать какую-то совместную российско-белорусскую комиссию в рамках Союзного государства, которая бы организовывала и проводила эти мероприятия, чтобы сократить время, поскольку в эпоху цифровизации и развития компьютерных технологий здесь нужно поступать очень быстро. Потому что 2-3 года – это ни о чем. Мы теряем темп. Юлия Бешанова:

Что касается образования, то какие перспективы? Обе ли страны заинтересованы в поиске тех самых точек соприкосновения? Сергей Дик:

Я бы хотел отметить еще один нюанс в обсуждениях. Вы сказали, что практически все разработки и вообще наш Форум носит в данный момент прикладной характер, но многие представители и Академии наук как белорусской, так и российской, многие представители учреждений, в том числе образования отмечали, что необходимо вкладываться сейчас совместно в фундаментальные разработки, чтобы иметь впереди перспективу развития. Фундаментальная наука позволит нам именно идти впереди.

Юлия Бешанова:

Да, мы как-то сейчас увлеклись более прикладными вещами. Сергей Дик:

Да, здесь я с этим абсолютно согласен. Мне очень приятно, коллега сказал о вовлеченности молодежи, а я как представитель IT-сферы понимаю, что молодежь – это движущая сила IT-сферы, это и Парк высоких технологий. Отрадно слышать, что в Академии сейчас планируется (я думаю, что это очень правильно) открытие центра IT академического, он будет так называться – информационных технологий. Я думаю, что это даст новый стимул для внедрения в нашу промышленность, экономику IT-разработок самых современных. Нам необходимо здесь быть впереди – это и кибербезопасность, и защита информации. IT в банковской сфере – это очень важно. Здесь мы должны вкладываться и вкладывать потенциал нашей молодежи именно в наши совместные разработки российско-белорусские. Я анализировал ситуации – есть очень много перспектив. «На мой взгляд, не совсем достаточно мы работаем с российскими коллегами в области IT» Юлия Бешанова:

Например? Сергей Дик:

Например, работа в том числе со «Сколково». Я анализировал, на мой взгляд, не совсем достаточно мы работаем с российскими коллегами в области IT. Юлия Бешанова:

А заинтересованы российские коллеги в таком тесном сотрудничестве? Какая-то конкуренция присутствует?

Сергей Дик:

Конкуренция везде присутствует. Все знают, что такое Парк высоких технологий, и я думаю, они в этом заинтересованы. Должны быть программы в рамках Союзного государства, которые должны стимулировать. А это мы начинаем с совместных проектов в области образования, в том числе, я думаю, в этом университете будет часть специальностей, которые будут связаны именно с IT-сферой, совместно российско-белорусской. Я знаю, что развивается сейчас очень интенсивно сотрудничество в этой области с БГУИР, а это наш ведущий IT-вуз. Нам в этом плане надо очень постараться не упустить. Не всегда то, что очевидно или приносит в данный момент прибыль – в перспективе может оказаться пустышкой. Вы понимаете, тем более с развитием ситуации, которая складывается сейчас в мире. Мы должны быть самодостаточными, наши две страны, особенно здесь, чтобы не было так: отключил, как сейчас говорят, рубильник, и все, нет электричества. Нет интернета – нет ничего. Все умерло. Хотел бы подчеркнуть, что тематика VIII Форума в плане цифровизации – хорошо, но в этих рамках надо работать по различным направлениям. Правильно коллега сказал: нет такого понятия «белорусская наука». Юлия Бешанова:

То есть санкции науке не помеха? Сергей Дик:

Нет. Мы здесь имеем базу для этого, чтобы развиваться интенсивно, делая упор на две наших страны, на сотрудничество. Искусственный интеллект и прочее – за всем должны стоять люди, патриоты своей страны