Владимир Караник о ситуации с коронавирусом: «Мы видим устойчивое снижение и выход из эпидпроцесса»

Новости Беларуси. Вакцина от коронавируса в ближайшее время может появиться в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вакцина от коронавируса в ближайшее время может появиться в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Создание вакцины – это очень кропотливый процесс, и здесь очень трудно прогнозировать, когда мы действительно получим вакцину, которая будет отвечать всем критериям безопасности и эффективности.
Поэтому в первую очередь, мы еще раз говорим, на сегодня основная задача – соблюдение мер безопасности, адекватное наблюдение за пациентами, за контактами первого уровня, своевременное лечение с использованием всех последних наработок.
Мы видим, что сейчас уменьшается количество госпитализированных пациентов, уменьшается количество пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе.
Устойчивое снижение количества пациентов как с пневмонией, так и с коронавирусной инфекцией мы наблюдаем повсеместно в стране. И это наблюдается уже на протяжении нескольких недель, что позволяет нам говорить, что мы видим устойчивое снижение и выход из эпидпроцесса.