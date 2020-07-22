Владимир Караник о ситуации с коронавирусом: «Мы видим устойчивое снижение и выход из эпидпроцесса»

Новости Беларуси. Вакцина от коронавируса в ближайшее время может появиться в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Создание вакцины – это очень кропотливый процесс, и здесь очень трудно прогнозировать, когда мы действительно получим вакцину, которая будет отвечать всем критериям безопасности и эффективности.

Поэтому в первую очередь, мы еще раз говорим, на сегодня основная задача – соблюдение мер безопасности, адекватное наблюдение за пациентами, за контактами первого уровня, своевременное лечение с использованием всех последних наработок.