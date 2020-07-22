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Владимир Караник о ситуации с коронавирусом: «Мы видим устойчивое снижение и выход из эпидпроцесса»

22 июля 2020 16:52
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Новости Беларуси. Вакцина от коронавируса в ближайшее время может появиться в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник о ситуации с коронавирусом: «Мы видим устойчивое снижение и выход из эпидпроцесса» -1

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Создание вакцины – это очень кропотливый процесс, и здесь очень трудно прогнозировать, когда мы действительно получим вакцину, которая будет отвечать всем критериям безопасности и эффективности.

Поэтому в первую очередь, мы еще раз говорим, на сегодня основная задача – соблюдение мер безопасности, адекватное наблюдение за пациентами, за контактами первого уровня, своевременное лечение с использованием всех последних наработок.

Владимир Караник о ситуации с коронавирусом: «Мы видим устойчивое снижение и выход из эпидпроцесса» -4

Мы видим, что сейчас уменьшается количество госпитализированных пациентов, уменьшается количество пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе.

Устойчивое снижение количества пациентов как с пневмонией, так и с коронавирусной инфекцией мы наблюдаем повсеместно в стране. И это наблюдается уже на протяжении нескольких недель, что позволяет нам говорить, что мы видим устойчивое снижение и выход из эпидпроцесса.

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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