Беларусь откажется от ЦТ или введут новую форму проверки знаний? Мнение директора РИКЗ
Новости Беларуси. В Беларуси создана группа, которая работает над новой системой поступления в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Придется ли нам отказаться от централизованного тестирования? И если нет, то какие изменения могут появиться в схеме вступительных испытаний?
Об этом и не только поговорили с Юрием Миксюком – директором Республиканского института контроля знаний.
Как проходило ЦТ в условиях коронавируса?
Ирина Мартьянова, СТВ:
Нынешнее централизованное тестирование проходило не совсем в привычных условиях. Я имею в виду коронавирус. Это как-то отразилось на ходе вступительных испытаний?
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Конечно. Нам приходилось в таких условиях принимать нестандартные решения и проводить определенную работу, может быть, на марше. Стало больше аудиторий, стало больше организаторов – все это отразилось определенным образом на организационных вопросах, на технических вопросах.
Представляется, что все-таки даже в таких условиях удалось создать для абитуриентов комфортные и безопасные условия. И самое главное – это реализовать для них ситуацию независимой и объективной оценки знаний.
Как изменился уровень абитуриентов?
Ирина Мартьянова:
А можно уже сегодня судить об уровне нынешних абитуриентов? Даже, например, по числу «стобалльников». Их больше или меньше в этом году?
Юрий Миксюк:
Я бы сказал, что уровень абитуриентов не изменился. Если говорить о стобалльных результатах, то на данный момент их количество одинаковое с прошлым годом. У нас 338 стобалльных результатов. Но, правда, у нас еще не проверены резервные дни. Поэтому есть вероятность, что такой результат может появиться.
Но можно сказать, что в этом году стало больше тех, кто набрал 200 баллов. В этом году их 15 человек.
Какие нарушения происходят чаще всего?
Ирина Мартьянова:
С какими нарушениями вы чаще всего сталкиваетесь? В этом году какая картина?
Юрий Миксюк:
Я бы сказал, что нарушений в этом году стало меньше. У нас в этом году их 13, в прошлом году было 17.
Ирина Мартьянова:
Это телефоны или наша молодежь становится более изобретательной?
Юрий Миксюк:
В основном это телефоны. Но где-то это попытка использовать шпаргалки, попытка работать после окончания времени выполнения теста. Но в целом абитуриенты стали дисциплинированнее и стараются не нарушать.
Будем отказываться от ЦТ или совмещать с другими формами проверки знаний?
Ирина Мартьянова:
Юрий Иванович, в последнее время Президент уже несколько раз говорил о том, что системы тестирования, поступления в вузы нужно менять. Значит ли это, что в будущем мы вообще откажемся от централизованного тестирования или это будет какая-то совмещенная форма?
Юрий Миксюк:
Я представляю, что форма тестирования сохранится, потому что она себя зарекомендовала с хорошей стороны и имеет много достоинств. Это и объективность, и возможность в короткое время по широкому кругу вопросов опросить абитуриента, и независимость оценки. Но вместе с тем любая система или форма контроля знаний имеет и недостатки, не только достоинства.
ЦТ – это просто натаскивание на правильные ответы?
Ирина Мартьянова:
Да, вас ругают за то, что ЦТ – это просто натаскивание ребят на правильные ответы.
Юрий Миксюк:
На самом деле те, кто хорошо излагают мысли, они же и хорошо решают тесты. Но вместе с тем мировая практика такова, что наряду с тестовой формой, которая часто обязательна, либо это тест за среднюю школу, либо это какие-то тесты, сертифицированные по разным предметам, дополняются личной беседой с абитуриентом, экзаменами в какой-то форме.
Ирина Мартьянова:
Но в творческих вузах сегодня есть индивидуальные собеседования.
Юрий Миксюк:
Такой опыт уже в стране есть. Поэтому в настоящее время создана рабочая группа, которая рассматривает возможные варианты дополнения тестовой формы – по каким предметам, в какой форме, в каком количестве. Ну и, конечно же, технически как организовать, чтобы не потерять объективность и независимость оценки. Такая работа, я думаю, и у нас проводится с учетом мирового опыта.