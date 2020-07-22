Беларусь откажется от ЦТ или введут новую форму проверки знаний? Мнение директора РИКЗ

Новости Беларуси. В Беларуси создана группа, которая работает над новой системой поступления в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Придется ли нам отказаться от централизованного тестирования? И если нет, то какие изменения могут появиться в схеме вступительных испытаний? Об этом и не только поговорили с Юрием Миксюком – директором Республиканского института контроля знаний. Как проходило ЦТ в условиях коронавируса? Ирина Мартьянова, СТВ:

Нынешнее централизованное тестирование проходило не совсем в привычных условиях. Я имею в виду коронавирус. Это как-то отразилось на ходе вступительных испытаний?

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Конечно. Нам приходилось в таких условиях принимать нестандартные решения и проводить определенную работу, может быть, на марше. Стало больше аудиторий, стало больше организаторов – все это отразилось определенным образом на организационных вопросах, на технических вопросах. Представляется, что все-таки даже в таких условиях удалось создать для абитуриентов комфортные и безопасные условия. И самое главное – это реализовать для них ситуацию независимой и объективной оценки знаний. Как изменился уровень абитуриентов? Ирина Мартьянова:

А можно уже сегодня судить об уровне нынешних абитуриентов? Даже, например, по числу «стобалльников». Их больше или меньше в этом году?

Юрий Миксюк:

Я бы сказал, что уровень абитуриентов не изменился. Если говорить о стобалльных результатах, то на данный момент их количество одинаковое с прошлым годом. У нас 338 стобалльных результатов. Но, правда, у нас еще не проверены резервные дни. Поэтому есть вероятность, что такой результат может появиться. Но можно сказать, что в этом году стало больше тех, кто набрал 200 баллов. В этом году их 15 человек. Какие нарушения происходят чаще всего? Ирина Мартьянова:

С какими нарушениями вы чаще всего сталкиваетесь? В этом году какая картина? Юрий Миксюк:

Я бы сказал, что нарушений в этом году стало меньше. У нас в этом году их 13, в прошлом году было 17.

Ирина Мартьянова:

Это телефоны или наша молодежь становится более изобретательной? Юрий Миксюк:

В основном это телефоны. Но где-то это попытка использовать шпаргалки, попытка работать после окончания времени выполнения теста. Но в целом абитуриенты стали дисциплинированнее и стараются не нарушать. Будем отказываться от ЦТ или совмещать с другими формами проверки знаний? Ирина Мартьянова:

Юрий Иванович, в последнее время Президент уже несколько раз говорил о том, что системы тестирования, поступления в вузы нужно менять. Значит ли это, что в будущем мы вообще откажемся от централизованного тестирования или это будет какая-то совмещенная форма?

Юрий Миксюк:

Я представляю, что форма тестирования сохранится, потому что она себя зарекомендовала с хорошей стороны и имеет много достоинств. Это и объективность, и возможность в короткое время по широкому кругу вопросов опросить абитуриента, и независимость оценки. Но вместе с тем любая система или форма контроля знаний имеет и недостатки, не только достоинства. ЦТ – это просто натаскивание на правильные ответы? Ирина Мартьянова:

Да, вас ругают за то, что ЦТ – это просто натаскивание ребят на правильные ответы.