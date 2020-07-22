В Беларуси продолжает расти внутренний спрос на путёвки в здравницы

Новости Беларуси. Внутренний спрос на путевки в белорусские здравницы продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заполняемость санаториев ежедневно увеличивается – сегодня загрузка уже превышает 67 %. Из 17 тысяч отдыхающих в данный момент в белорусских здравницах 1200 иностранцев, и они продолжают приезжать.

Едем на Браславские озера: куда сходить и что посмотреть

Желающим отдохнуть понадобится справка, что за две недели до заезда они не контактировали с заразившимися коронавирусом. Иностранцам вдобавок к аналогичной справке понадобится еще и отрицательный результат лабораторного обследования, которое должно быть проведено не позднее двух дней до прибытия.