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В Беларуси продолжает расти внутренний спрос на путёвки в здравницы

22 июля 2020 15:13
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Новости Беларуси. Внутренний спрос на путевки в белорусские здравницы продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжает расти внутренний спрос на путёвки в здравницы-1

Заполняемость санаториев ежедневно увеличивается – сегодня загрузка уже превышает 67 %. Из 17 тысяч отдыхающих в данный момент в белорусских здравницах 1200 иностранцев, и они продолжают приезжать.

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Желающим отдохнуть понадобится справка, что за две недели до заезда они не контактировали с заразившимися коронавирусом. Иностранцам вдобавок к аналогичной справке понадобится еще и отрицательный результат лабораторного обследования, которое должно быть проведено не позднее двух дней до прибытия.

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# Туризм # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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