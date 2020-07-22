«Подарок действительно очень ценный». Два автомобиля для Дзержинской больницы закупил облисполком

Так, в центральной больнице появились два служебных автомобиля отечественного производства. Они будут доставлять участковых врачей к пациентам. Еще одну машину задействуют в Центре гигиены и эпидемиологии.

Игорь Шамаль, заместитель главного врача Дзержинской ЦРБ:

Мы очень благодарны. Подарок действительно очень ценный, очень нужный, очень важный. Это позволяет нам более комфортно, более качественно обслуживать наше население.