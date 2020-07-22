«Подарок действительно очень ценный». Два автомобиля для Дзержинской больницы закупил облисполком

Новости Беларуси. Автопарк государственных медицинских учреждений пополнился новыми автомобилями. Технику закупил облисполком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Автопарк государственных медицинских учреждений пополнился новыми автомобилями. Технику закупил облисполком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в центральной больнице появились два служебных автомобиля отечественного производства. Они будут доставлять участковых врачей к пациентам. Еще одну машину задействуют в Центре гигиены и эпидемиологии.
Игорь Шамаль, заместитель главного врача Дзержинской ЦРБ:
Мы очень благодарны. Подарок действительно очень ценный, очень нужный, очень важный. Это позволяет нам более комфортно, более качественно обслуживать наше население.
Леонид Шука, главный санитарный врач Дзержинского района:
Очень хороший подарок. Машины 2002, 2005, 2008 годов.
Кстати, сейчас в парке 31 машина различного назначения.