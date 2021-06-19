Изменения в ТК Беларуси. В каких случаях наниматель получит право уволить работника?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты – Валентина Владимировна Масловская. Изменения в законодательство уже внесены и вступят в силу 30 июня 2021 года. Что принципиально нового в этом документе? Я так понимаю, что речь идет о случаях, когда наниматель имеет право расторгнуть трудовой договор. Хотелось бы понять нюансы.

Валентина Масловская, начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты:

Заключая трудовой договор, работник берет на себя обязанность добросовестно трудиться. Это должен каждый понимать. И если работник не должным образом выполняет свои трудовые функции, наниматель имеет право привлечь его к дисциплинарной ответственности, применить меры дисциплинарного взыскания. Сейчас это выговор, замечание и увольнение. И 28 мая подписан закон, внесены изменения в Трудовой кодекс, которые вступят в силу 30 июня. Они предусматривают ряд дополнительных прав для нанимателей в части увольнения работников за какие-то виновные действия, за противоправные проступки. Но прежде всего это в свете политических событий, которые происходили осенью 2020 года в некоторых организациях. Это те работники, которые участвуют в незаконных забастовках. Это работники, которые отказываются в какой-то иной форме выполнять свои прямые трудовые обязанности. Еще одно основание – это когда работник препятствует другим работникам выполнять свои трудовые функции, когда он призывает других работников к участию в незаконных забастовках, когда он вообще призывает работников к отказу от выполнения ими трудовых обязанностей. И третье основание – это когда работник отбывает административное взыскание в виде административного ареста. Закон определил отсутствие на работе по этой причине как неуважительные причины, тем самым у нанимателей появится право увольнения работника по этой причине.