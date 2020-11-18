«Штрафы за нарушение рекламной игры от 100 до 500 базовых». Можно ли верить скидкам и хватит ли продуктов, если закроют все границы?

Новости Беларуси. Пока во всем мире из-за пандемии закрываются магазины, кафе и рестораны, белорусский малый бизнес и сфера услуг изо всех сил стараются удержаться на плаву. Минчане, соблюдая необходимые меры безопасности, продолжают посещать объекты общепита и торговые точки. Как не только выжить в период мирового кризиса, но и не уйти в минус? О развитии столичной сферы торговли и услуг поговорили в студии «Большого города» с Ниной Емельяновой, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Екатерина Забенько, ведущая:

Есть такое понятие, как продовольственная безопасность. Благодаря чему она обеспечивается? И что такое вообще стабфонды? Мы все слышим, но не совсем все понимают. Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Продовольственная безопасность страны – это такое понятие, если сказать своими словами, если закроются все границы, чтобы население данной страны не почувствовало, что к нам не приходят другие товары, важный момент в этом. Для обеспечения продовольственной безопасности страны у нас разработана доктрина национальной безопасности, по которой определено, что 80 процентов продовольственных товаров в Республике Беларусь должно быть отечественного производства. Чтобы обеспечить минчан – мы понимаем, что на асфальте картошка не растет – заготовками на зиму, мы проводим ежегодно сельскохозяйственные ярмарки.

В этом году как никогда много мы их провели, начали рано, 12 сентября, и заканчиваем 15 ноября, крайнюю ярмарку проводим. Такого длительного периода у нас не было много лет. Для того, чтобы все минчане смогли запастись необходимой продукцией отечественного производства, а наши производители и физические лица, у кого есть излишки выращенной продукции, смогли ее всю реализовать. Потому что не у каждого физического лица есть условия для хранения своей продукции. Стабфонды – это так называемый запас (страховой запас продукции) для того, чтобы в один прекрасный миг мы не остались без картошки, капусты, яблок, свеклы и моркови. Это то, что у нас производится в достаточном количестве, но если вдруг что-то случится, эти продукты из стабфондов попадают сразу на полки магазинов. Екатерина Забенько:

Какая полезная вещь. Последний вопрос, который особенно интересует наших телезрителей. Коротко и честно, можно ли верить скидкам в магазинах? Или это все ход маркетологов?