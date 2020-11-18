Профессор БГМУ: люди наконец надели маски. Сиюминутного эффекта не будет

Новости Беларуси. Региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19, созданные по поручению Президента, продолжают контроль обстановки на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, областное совещание по вопросам профилактики коронавируса прошло 18 ноября в Могилеве. В регионе принимаются дополнительные меры, чтобы не допустить большего распространения инфекции. Медики получат новые пульсоксиметры, будет выделен вспомогательный транспорт. О том, как справляется регион со второй волной пандемии, говорили у губернатора. Леонид Заяц встретился с главными врачами больниц. Ситуация сложная, но не критическая, отметили участники встречи.

В данный момент в Могилевской области под наблюдением медиков находятся 18 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них в условиях стационара лечение проходит только пятая часть, остальные обслуживаются на дому. Для этого создано почти 150 контактных бригад. Консультативную помощь в лечении тяжелых больных оказывают также врачи из Минска.

Дмитрий Данилов, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Мы видим, что в Могилевской области люди наконец надели маски. И это очень-очень здорово. Сиюминутного эффекта не будет. Это долговременный эффект. Для того, чтобы это начало работать, должно пройти как минимум от нескольких недель до месяца. Это минимум, а, может, даже и больше. Но то, что народ надел маски, – это уже здорово.

Медики отмечают, что проблем со средствами индивидуальной защиты и лекарствами в регионе нет.