Владимир Караник: «Мы не допустили перегрузки системы здравоохранения»

Новости Беларуси. Готовность Беларуси к возможной второй волне пандемии обсудили 11 июня на встрече Александр Лукашенко и министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни все чаще звучат мнения экспертов о том, что очередной вспышки миру не избежать. Так это или нет – покажет время. Но готовиться к возможной второй волне нужно обязательно и в соответствии с той схемой, которую страна выбрала в борьбе с коронавирусом еще в самом начале, – уверен Президент. Уже после встречи, общаясь с журналистами, Владимир Караник рассказал о том, какие меры сегодня принимаются в стране и на что будет сделан акцент в работе. Владимир Караник: необходимости в более жёстких ограничениях мы не видим

Сегодня в мире разворачивается широкая дискуссия относительно цифр и показателей. Как считать и по каким критериям, кто был прав – будет понятно лишь после окончания пандемии. И все эти суждения пока носят предположительный, оценочный характер. Однако главная ценность во всей этой истории – и никто в мире с этим не поспорит – сохранить человеческие жизни. Об этом не раз в последние месяцы говорил наш Президент. Именно такую стратегию избрала Беларусь, где все усилия медиков брошены на спасение жизни наиболее сложных пациентов. И все средства для этого есть.

А вот и цифры, которые говорят сами за себя: это данные университета Джонса Хопкинса, одного из старейших исследовательских институтов в Западном полушарии, известного сильной подготовкой специалистов в области медицины, химии. Это показатель смертности от COVID в ряде государств.

Пока именно по этому параметру принято судить об успешности стратегии, выбранной той или иной страной в борьбе с коронавирусной инфекцией. И вот как выглядит Беларусь на этом фоне. Такое месторасположение говорит красноречивее экспертов. Общаясь с журналистами, Владимир Караник в очередной раз отметил: серьезных проблем в стране удалось избежать во многом благодаря тому, что мы сохранили санитарно-эпидемиологическую службу. Главные тренды – ранняя диагностика, достаточный коечный фонд, налажена система тестирования.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

По количеству выполненных тестов мы, по-моему, входим в десятку стран в мире на 1 миллион жителей. Показатели летальности у нас одни из лучших, если не лучшие, в мире. Основное – то, что мы не допустили перегрузки системы здравоохранения. У нас не было ни одного перепрофилированного спортивного объекта в медицинское учреждение. Мы не видели, слава богу, очередей скорых и людей, лежащих в коридорах в ожидании своей очереди на получение медицинской помощи. И у нас никогда у реаниматологов не было тяжелого выбора, кого из пациентов подключать к аппарату ИВЛ. Основное достоинство, это и про шведскую модель, и про наш путь – эти мероприятия могут проводиться долго. По сути, очень долго, минимально вторгаясь в жизнедеятельность наших граждан.