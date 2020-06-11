Владимир Караник: необходимости в более жёстких ограничениях мы не видим

Уже после встречи, общаясь с журналистами, Владимир Караник рассказал о том, какие меры сегодня принимаются в стране и на что будет сделан акцент в работе.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Основной подход, который сейчас рекомендуется, – это отслеживать здоровье контактов первого уровня. Это то, что мы с самого начала делали в нашей стране. Это быть готовыми к оказанию медицинской помощи заболевшим. И здесь у нас тоже нет проблем с доступностью медицинской помощи.

Мы по регионам в режиме готовности, у нас в каждом регионе есть достаточное количество свободных коек, готовы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. И быть готовыми к введению – прошу обратить внимание – определенных ограничений. Но у нас и на сегодняшний момент определенные ограничения действуют, но необходимости в каких-то более жестких ограничениях мы не видим, поскольку у нас нет признаков перегрузки системы здравоохранения.

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