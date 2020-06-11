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Смерть от рук немцев или партизан? Почему положение священников во время ВОВ было таким сложным

11 июня 2020 16:03
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Смерть от рук немцев или партизан? Почему положение священников во время ВОВ было таким сложным-1

К концу 1943 года около 60 % территории контролировалось народными мстителями. Это ставило православный клир перед выбором: один неверный шаг, и гибель от рук карателей или партизан.

Смерть от рук немцев или партизан? Почему положение священников во время ВОВ было таким сложным-4

Александра Кулакова:
«Ибо лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствие нашего народа и святыни». Эти слова Ветхого Завета стали призывом для многих пастырей.

Смерть от рук немцев или партизан? Почему положение священников во время ВОВ было таким сложным-7

Лидия Демченко, жительница д. Гончары Лидского района:
Хацелі запаліць вёску з двух канцоў. А бацюшка пайшоў да гэтага каменданта, пагаварыў. І вось людзі сказалі, што ён знае, з імі мае сувязь. А ён проста знаў гэтыя языкі ўсе, з імі пагаварыў, і тады вёску не спалілі.     

# Великая Отечественная война # общество # Лидия Демченко # Александра Кулакова # Фотофакт

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