На двоих – пятеро детей. Белоруски вышли замуж за братьев, а те уехали из страны и не платят алименты
У Татьяны и Ирины Юдчиц фамилия одна не потому, что они сестры по крови, а потому что они вышли замуж за двух братьев. На двоих – пятеро детей и 28 лет брака. Ситуация с исчезновением бывшего супруга в России им известна не понаслышке. Рассказываем в проекте СТВ «Специальный репортаж» историю двух сестер по несчастью.
Ирина Юдчиц:
Как только я подала документы на алименты, доходы его тут же сократились в десятки раз. В прошлом месяце алиментов не было, в этом – тоже не было. Задолженность у него была 2 600 + 400. Пока у нас шел процесс по разделу имущества, он очень активно позиционировал себя как заботливый отец. Но это все прекратилось, когда было вынесено решение в его пользу по разделу имущества, через неделю он уехал из страны. Периодически он приезжает и начинает активную деятельность. Он выучил уже их дни рождения, не всегда вовремя, но поздравляет, кроме старшего, как будто его нет.
Татьяна Юдчиц:
Когда я только подала на алименты, он уплачивал минимально совсем. На сегодня задолженность составляет больше тысячи рублей. Эта задолженность образовалась за 2019 год. В связи с тем, что он должен был выплачивать процент средней зарплаты по стране, он выплачивал как минимальные. Они общаются, он приезжает регулярно. Какую-то помощь? Не знаю. В кафе они ходят, бананы им может когда-то купить. Какая-то такая помощь бывает в два-три месяца. Сейчас у него тяжелое материальное положение, потому что он купил квартиру и должен делать ремонт. Ему сейчас трудно. Ну а мы пока с детьми живем в общежитии.