На двоих – пятеро детей. Белоруски вышли замуж за братьев, а те уехали из страны и не платят алименты

У Татьяны и Ирины Юдчиц фамилия одна не потому, что они сестры по крови, а потому что они вышли замуж за двух братьев. На двоих – пятеро детей и 28 лет брака. Ситуация с исчезновением бывшего супруга в России им известна не понаслышке. Рассказываем в проекте СТВ «Специальный репортаж» историю двух сестер по несчастью.

Ирина Юдчиц:

Как только я подала документы на алименты, доходы его тут же сократились в десятки раз. В прошлом месяце алиментов не было, в этом – тоже не было. Задолженность у него была 2 600 + 400. Пока у нас шел процесс по разделу имущества, он очень активно позиционировал себя как заботливый отец. Но это все прекратилось, когда было вынесено решение в его пользу по разделу имущества, через неделю он уехал из страны. Периодически он приезжает и начинает активную деятельность. Он выучил уже их дни рождения, не всегда вовремя, но поздравляет, кроме старшего, как будто его нет.