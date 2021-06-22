Владимир Караник: казалось, эта страшная война будет последней в Европе, но мы видим попытки реабилитировать фашизм

Новости Беларуси. Ровно в полдень 22 июня Беларусь погрузилась в минуту молчания. Тише стало во всех белорусских городах в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно у памятника советским воинам и партизанам прошел театрализованный митинг. Реконструированные бои, прощание с родными, отправление молодых парней на фронт. Для людей приграничного города дата 22 июня особенно отзывается в сердцах, ведь именно защитники государственных рубежей первыми дали отпор фашистам. Казалось, что бескрайняя река из работников предприятий, военных и представителей молодежи шла к Вечному огню, чтобы возложить цветы.

Наталья Горбина, жительница Щучина:

Очень важно сейчас поддерживать мир на нашей земле. И сегодня я пришла отдать дань уважения всем тем, кто пал за нас, за наш мир, мирное небо над головой.