Владимир Караник: казалось, эта страшная война будет последней в Европе, но мы видим попытки реабилитировать фашизм

Новости Беларуси. Ровно в полдень 22 июня Беларусь погрузилась в минуту молчания. Тише стало во всех белорусских городах в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ровно в полдень 22 июня Беларусь погрузилась в минуту молчания. Тише стало во всех белорусских городах в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродно у памятника советским воинам и партизанам прошел театрализованный митинг. Реконструированные бои, прощание с родными, отправление молодых парней на фронт. Для людей приграничного города дата 22 июня особенно отзывается в сердцах, ведь именно защитники государственных рубежей первыми дали отпор фашистам. Казалось, что бескрайняя река из работников предприятий, военных и представителей молодежи шла к Вечному огню, чтобы возложить цветы.
Наталья Горбина, жительница Щучина:
Очень важно сейчас поддерживать мир на нашей земле. И сегодня я пришла отдать дань уважения всем тем, кто пал за нас, за наш мир, мирное небо над головой.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Казалось, что эта страшная война, унесшая десятки миллионов жизней, оставившая в руинах всю Европу, будет последней войной в Европе, что война как инструмент геополитики не будет больше использоваться никогда и что люди никогда не забудут этих ужасов. Но вот сейчас, через 80 лет, мы видим попытки переписать историю, реабилитировать фашизм, видим опять попытки диктовать свою волю, когда международное право становится менее важно, чем чьи-то геополитические амбиции. И мы должны громко сказать, что это уже было, это путь в никуда.
Минута молчания прошла во всех районах Гродненской области: в местах боевой славы и на воинских захоронениях, на центральных площадях и даже в самых маленьких агрогородках, а также на предприятиях, в том числе на Белорусской атомной электростанции.
Читайте также:
Смотрите, какое слово выложили в Гродно 22 июня из горящих лампадок
Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбежки, и до 1947 года меня вырастили цыгане»
Ветеран ВОВ: меня держит на руках и говорит: «Солдат, не умирай!» Солдату тогда было неполных 10 лет