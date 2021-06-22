Прямой эфир

Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбёжки, и до 1947 года меня вырастили цыгане»

22 июня 2021 05:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть, – 22 июня, ровно 4 утра. Именно в это время 80 лет назад началась война, которая оставила самый страшный след в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сел, деревень и городов. Уже после Победы мирный рассвет этого дня из года в год встречают с данью уважения павшим героям.

Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбёжки, и до 1947 года меня вырастили цыгане»-1

Татьяна Савчик, СТВ:
Особое внимание к легендарной Цитадели. Минувшей ночью здесь состоялся митинг-реквием, кульминацией которого стала историческая реконструкция, восстановившая первые часы боя в крепости.

Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбёжки, и до 1947 года меня вырастили цыгане»-4

Алексей Олейников, житель Пинска:
После войны, особенно 1947 год, я очень хорошо запомнил. В 1947 году только отец вернулся с войны, а во время войны воспитывали меня цыгане. Во время войны мать потеряла нас во время бомбежки, и до 1947 года меня вырастили цыгане. Спасибо им. Они дали мне образование, они научили меня быть человеком. И на сегодня как офицер казачьих войск я горжусь этим, что я прибыл на эти мероприятия, что я буду видеть, буду помнить и объяснять своим внукам и правнукам, что такое Великая Отечественная война.

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Олейников # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волонтеры зажигают больше 10 тысяч свечей и лампадок. Как Брестская крепость готовится к 22 июня?
21 июня 2021 21:17

Волонтеры зажигают больше 10 тысяч свечей и лампадок. Как Брестская крепость готовится к 22 июня?

Николай Бузин: когда надо своего ребёнка привести к памятнику, как-то не хочется, времени не хватает
21 июня 2021 20:29

Николай Бузин: когда надо своего ребёнка привести к памятнику, как-то не хочется, времени не хватает

Просто завалили огромным количеством цветов. Как у белорусов изменилось отношение ко Дню Победы после событий августа
21 июня 2021 20:20

Просто завалили огромным количеством цветов. Как у белорусов изменилось отношение ко Дню Победы после событий августа