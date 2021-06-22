Ветеран ВОВ: меня держит на руках и говорит: «Солдат, не умирай!» Солдату тогда было неполных 10 лет

Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть, – 22 июня, ровно 4 утра. Именно в это время 80 лет назад началась война, которая оставила самый страшный след в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сел, деревень и городов. Уже после Победы мирный рассвет этого дня из года в год встречают с данью уважения павшим героям.

Владимир Адрейчев, узник, ветеран Великой Отечественной войны:

На самом деле было так: застава была уже вся уничтожена. Даже не застава, а железнодорожный пост, который мост охранял. А я с Буга носил каской воду ему в пулемет, чтобы заливать. Иначе пулемет бы не стрелял. И последний раз, когда приполз, он уже умирал и говорит: «Вова, нажимай на гашетки!» И я потерял сознание. Я пришел в себя, а Шаманов меня держит на руках и говорит: «Солдат, не умирай!» Я говорю, солдату тогда было неполных 10 лет. Мы с мамой просто за две недели до войны к папе сюда приехали. А жили мы тогда в Воскресенске под Москвой. Я, кроме всего, малолетний узник немецких. И здесь, 25 километров отсюда, Жабинка есть, я туда сегодня поеду, где могила, где я лежу в земле. Я числюсь здесь в книге памяти среди расстрелянных.