Возможность каждому белорусу поделиться идеей. Заработал Telegram-канал Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. В стране продолжается подготовка ко Всебелорусскому народному собранию. Общественные объединения уже определились с кандидатурами тех, кто будет представлять наши с вами интересы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, для многих форум уже не первый. Знание и опыт всегда в почете. Возможность внести свои идеи и предложения есть и у молодежи. Такая платформа уже существует, а сегодня в одном из популярных мессенджеров появился и Telegram-канал Всебелорусского народного собрания.

Пока в нем публикуются только мнения участников предстоящего съезда. У канала уже более 3 тысяч подписчиков, но их количество растет.