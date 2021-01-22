Возможность каждому белорусу поделиться идеей. Заработал Telegram-канал Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. В стране продолжается подготовка ко Всебелорусскому народному собранию. Общественные объединения уже определились с кандидатурами тех, кто будет представлять наши с вами интересы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В стране продолжается подготовка ко Всебелорусскому народному собранию. Общественные объединения уже определились с кандидатурами тех, кто будет представлять наши с вами интересы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как правило, для многих форум уже не первый. Знание и опыт всегда в почете. Возможность внести свои идеи и предложения есть и у молодежи. Такая платформа уже существует, а сегодня в одном из популярных мессенджеров появился и Telegram-канал Всебелорусского народного собрания.
Пока в нем публикуются только мнения участников предстоящего съезда. У канала уже более 3 тысяч подписчиков, но их количество растет.
К слову, уже совсем скоро на Всебелорусском народном собрании 11 и 12 февраля эти люди смогут не только говорить о проблемах, но и решать их все вместе.
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