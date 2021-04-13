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«До 30 сентября необходимо зарегистрировать паспорт готовности объекта». Как проводят подготовку к отопительному сезону?

13 апреля 2021 07:31
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Солнце светит ярче, тучи исчезают за горизонтом, а столбик термометра ползет вверх – первые признаки того, что закат отопительного сезона не за горами. В 2020 отключение батарей пришлось на 8 мая. Удастся ли побить прошлогодний рекорд этой весной покажет время, вернее погодные условия.

Если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток составит восемь градусов и выше, потоки горячей воды перестанут согревать квартиры минчан.

Тогда и наступит пора активной подготовки домов, теплоисточников и тепловых сетей к предстоящей зиме.  

«До 30 сентября необходимо зарегистрировать паспорт готовности объекта». Как проводят подготовку к отопительному сезону?-1

Евгений Шабан, инспектор по надзору за теплоустановками Госэнергогазнадзора:  
В филиале Госэнергогазнадзор по Минску и Минской области зарегистрировано 3268 потребителей тепловой энергии и 435 теплоисточников потребителей. Всем организациям необходимо провести техническое обслуживание, ремонт и замену теплового оборудования, также необходимо провести техническое обслуживание и замену внешних и внутренних инженерных коммуникаций, провести своевременную проверку приборов учета тепловой энергии.  

«До 30 сентября необходимо зарегистрировать паспорт готовности объекта». Как проводят подготовку к отопительному сезону?-4

Но и это еще не полный список дел. Всем организациям необходимо своевременно выявить и ликвидировать возможные аварии в тепловых узлах, а также провести промывку систем вентиляции и отопления. Во время их длительной эксплуатации трубы неизбежно засоряются. Как итог: грязь пагубно влияет на эффективность теплоотдачи.  

Евгений Шабан:  
До 30 сентября необходимо подготовить, оформить и зарегистрировать в установленном порядке паспорт готовности объекта к осенне-зимнему периоду.  

«До 30 сентября необходимо зарегистрировать паспорт готовности объекта». Как проводят подготовку к отопительному сезону?-7

Срыв сроков подготовки зданий к осенне-зимнему периоду грозит административной ответственностью. Помимо штрафа, руководителю организации запретят включать отопление.  

# Отопительный сезон # общество # Евгений Шабан # Вероника Макаревич # Фотофакт # общество

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