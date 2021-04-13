«До 30 сентября необходимо зарегистрировать паспорт готовности объекта». Как проводят подготовку к отопительному сезону?
Солнце светит ярче, тучи исчезают за горизонтом, а столбик термометра ползет вверх – первые признаки того, что закат отопительного сезона не за горами. В 2020 отключение батарей пришлось на 8 мая. Удастся ли побить прошлогодний рекорд этой весной покажет время, вернее погодные условия.
Если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток составит восемь градусов и выше, потоки горячей воды перестанут согревать квартиры минчан.
Тогда и наступит пора активной подготовки домов, теплоисточников и тепловых сетей к предстоящей зиме.
Евгений Шабан, инспектор по надзору за теплоустановками Госэнергогазнадзора:
В филиале Госэнергогазнадзор по Минску и Минской области зарегистрировано 3268 потребителей тепловой энергии и 435 теплоисточников потребителей. Всем организациям необходимо провести техническое обслуживание, ремонт и замену теплового оборудования, также необходимо провести техническое обслуживание и замену внешних и внутренних инженерных коммуникаций, провести своевременную проверку приборов учета тепловой энергии.
Но и это еще не полный список дел. Всем организациям необходимо своевременно выявить и ликвидировать возможные аварии в тепловых узлах, а также провести промывку систем вентиляции и отопления. Во время их длительной эксплуатации трубы неизбежно засоряются. Как итог: грязь пагубно влияет на эффективность теплоотдачи.
Евгений Шабан:
До 30 сентября необходимо подготовить, оформить и зарегистрировать в установленном порядке паспорт готовности объекта к осенне-зимнему периоду.
Срыв сроков подготовки зданий к осенне-зимнему периоду грозит административной ответственностью. Помимо штрафа, руководителю организации запретят включать отопление.