«До 30 сентября необходимо зарегистрировать паспорт готовности объекта». Как проводят подготовку к отопительному сезону?

Солнце светит ярче, тучи исчезают за горизонтом, а столбик термометра ползет вверх – первые признаки того, что закат отопительного сезона не за горами. В 2020 отключение батарей пришлось на 8 мая. Удастся ли побить прошлогодний рекорд этой весной покажет время, вернее погодные условия.

Если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток составит восемь градусов и выше, потоки горячей воды перестанут согревать квартиры минчан.

Тогда и наступит пора активной подготовки домов, теплоисточников и тепловых сетей к предстоящей зиме.