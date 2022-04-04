«Наши товары любят, ценят и хотят их видеть». Сможет ли Беларусь накормить Европу?
Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.
Алена Сырова, СТВ:
Мы много говорим, что Европа закрылась от нас, и по первой реакции, в том числе и интернете, многие говорили, что все мосты сожжены, ни о каком возвращении и возобновлении контактов речи не идет. Но коль мы говорим, что залогом нашего спокойного и хорошего настроения (относительно сложившейся ситуации) была выстраиваемая нами долгие годы многовекторность, может быть, даже сейчас, когда со стороны Запада двери для нас закрыты, не стоит об этом забывать, стоит держать в уме, что всегда можно туда вернуться?
Юлия Абухович, старший преподаватель БГТУ:
Естественно. Мы никуда не уходили. Нас пытаются вытеснить с этих рынков. Уже не раз говорили, что наши товары любят, ценят и хотят их видеть. И абсолютно правильно было сказано по поводу пирамиды Маслоу. Люди будут хотеть всегда комфорт и благосостояние, которые они сейчас теряют, для них это действительно существенная потеря, поэтому мы никуда не уходили. Мы притормозили, мы ждем, когда схлынет эта волна, уйдет пена и мы сможем дальше нормально развиваться.
Алена Сырова:
Мы сможем накормить Европу?
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:
Европейский рынок был премиальным, потому что мы в торговле с Европой имели положительный баланс, а торговля с Азией всегда у нас была в минус, причем с тем же Китаем очень серьезный минус. У нас несколько лет назад наши китайские партнеры, пытаясь сюда пробиваться, предлагали нам кредиты, которые потом, даже глава государства обращал внимание, 400 миллионов долларов не могли никуда использовать, потому что кредиты были связаны под очень серьезные ограничения, под конкретные проекты, которые фактически означали приход сюда китайского производителя, китайских товаров, китайской рабочей силы. Мы должны это понимать, потому что в мире никто не работает себе в убыток, никто не работает просто из доброты душевной. Когда мы идем на Восток, мы тоже должны понимать: специфический рынок, специфические методы ведения бизнеса. Если Европа – это более прозрачная институциональная сфера, то рынок Востока – это во многом схемы коррупционного типа, «серые» схемы. На Востоке немножко по-другому необходимо вести дела.
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