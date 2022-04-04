«Наши товары любят, ценят и хотят их видеть». Сможет ли Беларусь накормить Европу?

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.

Алена Сырова, СТВ:

Мы много говорим, что Европа закрылась от нас, и по первой реакции, в том числе и интернете, многие говорили, что все мосты сожжены, ни о каком возвращении и возобновлении контактов речи не идет. Но коль мы говорим, что залогом нашего спокойного и хорошего настроения (относительно сложившейся ситуации) была выстраиваемая нами долгие годы многовекторность, может быть, даже сейчас, когда со стороны Запада двери для нас закрыты, не стоит об этом забывать, стоит держать в уме, что всегда можно туда вернуться?