Олег Жидков: жителям Китая всё, что поставляют постсоветские страны, заходит под одним названием – «русский товар»

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Кирилл Казаков, СТВ:

Когда Президент говорит, что против нас вводят санкции, то он имеет в виду, что это плохо, но это и время, когда нужно начинать по-другому мыслить и искать какие-то новые направления, искать новые производственные мощности. Это время новых возможностей. Алена Сырова, СТВ:

Просто нужно понимать, что специфика работы на Западе и на Востоке будет отличаться. Это же очевидно. Можно подробнее, какие ключевые нюансы нужно знать тем, кто хочет выстраивать отношения, может быть, заново, с нуля с нашими восточными партнерами?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Менталитет же у них совсем другой. Договориться и сделать, прийти после первых, вторых переговоров уже к результату или можно годами переговариваться. И вроде бы ты уже после переговоров к чему-то пришел или сделал несколько шагов к пониманию, а тут проходит неделя, и ты опять понимаешь, что решения нет. Кирилл Казаков:

Чем американцы отличаются от нас? Мы приблизительно думаем так же. Мы европейцы, они той же западной цивилизации. Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:

У них есть очень большая святость – подписанные договоры. Они следуют букве. Кирилл Казаков:

Американцы весь свой бизнес перенесли в Китай, они как-то договорились с Китаем, а мы говорим о ментальности. Алексей Беляев:

И теперь они с ним воюют. Татьяна Лугина:

Безусловно, надо грузить Китай. Этот рынок тоже перспективный, емкий, там сегодня тоже уровень жизни как раз таки поднялся уже на такой уровень восприятия импортного товара, что они следят за брендами, им интересен импорт не только своего производства, что касается особенно легкой промышленности. Кирилл Казаков:

Шоколад подделывают. Все нормально, все хорошо.

Алексей Беляев:

Азиатский рынок – это рынок, который сейчас растет. Если посмотреть тенденции, то изначально американцы загрузили Китай, Китай был поставщиком продукции в США, в Евросоюз, а сейчас мы видим снижение. Уже около 60 % того, что они производят, они потребляют внутри себя, у них общество пришло к региональной экономике, как везде в мире. В ответ на глобализацию была регионализация. У нас сложился свой региональный рынок. У нас есть ЕврАзЭС, который мы должны максимально сейчас использовать, потому что мы создавали здесь институциональные условия, чтобы работать в рамках российского, казахского, киргизского, армянского рынков. У нас есть БРИКС, но у нас еще есть возможность в ШОС, мы наблюдатели. Но работая на этих направлениях, надо понимать, чего хотят там, чего они ждут от нас, что мы можем им предложить. Татьяна Лугина:

Что они ждут от белорусского товара, какая история им зайдет, какая им будет интересна. Алена Сырова:

Какая? Алексей Беляев:

А это иногда методом проб и ошибок выясняется, потому что очень сложно, особенно с менталитетом. Это на самом деле серьезная вещь, и мы знаем, как люди могут обижаться, а вы даже не будете этого видеть и знать. Алена Сырова:

Полунамеки, недоговоренности: читайте между строк и понимайте.