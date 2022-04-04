Татьяна Лугина: «В Китае ассоциируют Беларусь только с одним человеком – с Президентом»

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Сегодня население Китая очень многие покупки совершает на площадках интернет-пространства. Чтобы продукцию продвигать, должны быть бренд, имя, история, узнаваемость продукта или страна. Ассоциативный какой-то ряд, где бы покупатель, глядя в телефон, нажал бы: хочу купить шоколад именно этот, потому что он русский, белорусский. Даже когда мы анализировали китайский рынок, когда даже просто с товаром выйти, полотенце льняное.

Алена Сырова, СТВ:

А разве мы не закупаем сырье в Китае?