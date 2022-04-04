Татьяна Лугина: «В Китае ассоциируют Беларусь только с одним человеком – с Президентом»

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Сегодня население Китая очень многие покупки совершает на площадках интернет-пространства. Чтобы продукцию продвигать, должны быть бренд, имя, история, узнаваемость продукта или страна. Ассоциативный какой-то ряд, где бы покупатель, глядя в телефон, нажал бы: хочу купить шоколад именно этот, потому что он русский, белорусский. Даже когда мы анализировали китайский рынок, когда даже просто с товаром выйти, полотенце льняное.
Алена Сырова, СТВ:
А разве мы не закупаем сырье в Китае?
Татьяна Лугина:
Нет, у нас все свое. Но когда мы прибегали к опытным экспертам-россиянам, которые работают на китайском рынке, не пробовали они еще с легкой промышленностью, тем не менее у них уже пятилетний опыт продвижения своего бренда на китайском рынке, в том числе и через интернет-магазины, они сказали нам, что вы просто так, без имени, без истории не войдете. В Китае ассоциируют Беларусь только с одним человеком – с Президентом. Если вы скажете: «Александр Григорьевич Лукашенко», – то все китайцы будут знать, кто вы. Если вы будете говорить: «Лен, Беларусь» – это не поможет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Магазин с мерчем Президента в Пекине откроют?
Алена Сырова:
Переведем цитаты на китайский.
Татьяна Лугина:
Мы это тоже, кстати, с Натальей Николаевной уже несколько раз обсуждали. Это к тому, что продукт должен быть уникален. Уникальность по ряду товаров достигается ассоциативным рядом, должен ассоциироваться продукт со страной.
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