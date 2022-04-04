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Татьяна Лугина: «В Китае ассоциируют Беларусь только с одним человеком – с Президентом»

04 апреля 2022 19:17
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Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.  

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:  
Сегодня население Китая очень многие покупки совершает на площадках интернет-пространства. Чтобы продукцию продвигать, должны быть бренд, имя, история, узнаваемость продукта или страна. Ассоциативный какой-то ряд, где бы покупатель, глядя в телефон, нажал бы: хочу купить шоколад именно этот, потому что он русский, белорусский. Даже когда мы анализировали китайский рынок, когда даже просто с товаром выйти, полотенце льняное.  

Алена Сырова, СТВ:  
А разве мы не закупаем сырье в Китае?  

Татьяна Лугина: «В Китае ассоциируют Беларусь только с одним человеком – с Президентом»-1

Татьяна Лугина:  
Нет, у нас все свое. Но когда мы прибегали к опытным экспертам-россиянам, которые работают на китайском рынке, не пробовали они еще с легкой промышленностью, тем не менее у них уже пятилетний опыт продвижения своего бренда на китайском рынке, в том числе и через интернет-магазины, они сказали нам, что вы просто так, без имени, без истории не войдете. В Китае ассоциируют Беларусь только с одним человеком – с Президентом. Если вы скажете: «Александр Григорьевич Лукашенко», – то все китайцы будут знать, кто вы. Если вы будете говорить: «Лен, Беларусь» – это не поможет.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Магазин с мерчем Президента в Пекине откроют?  

Алена Сырова:  
Переведем цитаты на китайский.  

Татьяна Лугина:  
Мы это тоже, кстати, с Натальей Николаевной уже несколько раз обсуждали. Это к тому, что продукт должен быть уникален. Уникальность по ряду товаров достигается ассоциативным рядом, должен ассоциироваться продукт со страной.  

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# Беларусь-Китай # общество # Татьяна Лугина # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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