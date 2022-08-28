«Включаем перепелиные яйца на завтрак». Какие нововведения ждут школьников в 2022-м?

Новости Беларуси. За рационом школьников во время учебы тщательно следят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это только художник должен быть голодным. А вот грызть гранит науки на сытый желудок, согласитесь, и легче, и приятнее. Да и с таким разнообразием школьным столовкам до звезды Мишлена недалеко. Меню только вторых блюд занимает почти три страницы. Кебабы, митболы, бифштексы и шашлычки – кажется, что это меню неплохого ресторана, а не детской столовой. Но все равно находятся и критики такого рациона. Подробнее в материале нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корнеенко.

Новостройка. А вот и инфраструктура подтягивается. Уже первого сентября учеников встретит эта школа. Ее называют одной из самых современных: с бассейном, залом сухого плавания, просторными кабинетами. Учебные изыски оценят 1 056 учеников совсем скоро. А вот повару Марии Чернышевой уже не до отдыха. Она тестирует на готовность кухню.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Через пару дней в столовой пройдет полная санитарная обработка и зайти сюда без специальной одежды будет невозможно. Поэтому, пользуясь случаем, предлагаю изучить кулинарное закулисье. Под каждый продукт здесь отведена отдельная комната. Например, здесь будут работать с мясом и рыбой, дальше – с овощами, еще немного дальше будут осуществлять нарезку хлеба.

Мария Чернышева, повар школьной столовой:

Здесь можем готовить и первые блюда, такие как супы и гарниры. Все очень технологично, современно. Блинница. Думаю, на ней мы не раз будем готовить блины. Там у нас отделение грязной посуды. Посуда проходит полный цикл с моющими и дезинфицирующими средствами. Посуда выходит абсолютно чистой.

Оборудование преимущественно отечественного производителя. Техобновление за время каникул провели и в столовых других школ. Тем временем Мария Чернышева идет в магазин за продуктами, чтобы на домашней кухне до автоматизма отработать рецептуру нового меню. «Просто инсулиновая бомба». Чем недовольны родители в меню школьных столовых? Подробности здесь.

Мария Чернышева:

Мясо на пищеблоке к нам поступает в цельном виде. То есть это не фарш, не что-то перекрученное, оно все свежее. Сразу идет от поставщиков. Мы включаем перепелиные яйца на завтрак, это была новинка прошлого года. Можно сказать, что они пошли замечательно, детям нравится. Готовить сегодня Мария будет пюре и кебаб «Аппетитный». Их предложат на обед на второй учебной неделе.

Мария Чернышева:

По выходам блюд порции немаленькие. В среднем выход мяса 75-100 грамм порция. Из специй в школьном питании мы используем только соль. С этого года, с этой четверти мы вводим новые блюда с паприкой. На кухне школьного повара Марии к дегустации уже готов обед. Проведем сначала его ценовое сравнение.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Перед тем, как я к вам пришла, купила тоже себе обед в столовой. Здесь картофель и котлета. И вот, что получилось. Котлета – 3,50, картофель – 1,40. 4 рубля 90 копеек. А у вас сколько стоит обед? Мария Чернышева:

Обед в школьной столовой стоит для детей с первого по четвертый класс 2,20 рубля, с пятого и по 11 классы – 3,20 рубля. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Подождите, то есть порции маленькие или дети недоедают? Мария Чернышева:

Почему-то все думают, что маленькие порции. Это абсолютно неверно. Мы готовим в соответствии с меню. Порции вы сами видите, точно такие же порции у нас. Сырье мы закупаем по тендерной основе, самые низкие цены. Но это не значит, что оно плохое, сырье все отличного качества. И это формирует наши цены.

Оценить вкус двух обедов готовы эксперты. Второклассница Злата Новикова и магистрант Анна Миколаевич. Под номером один — блюда от школьного повара, два — из обычной городской столовой.

Анна Миколаевич:

Мне понравились два варианта, первый вариант, она такая мягкая, нежная, а второй вариант чувствуется немного пикантности, потому что здесь перчик. Оба варианта я бы с большим удовольствием съела бы на обед.