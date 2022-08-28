«Как-то в компоте мошек нашли». Какие правила чаще всего нарушаются в школьных столовых?

Новости Беларуси. За рационом школьников во время учебы тщательно следят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это только художник должен быть голодным. А вот грызть гранит науки на сытый желудок, согласитесь, и легче, и приятнее. Да и с таким разнообразием школьным столовкам до звезды Мишлена недалеко. Меню только вторых блюд занимает почти три страницы. Кебабы, митболы, бифштексы и шашлычки – кажется, что это меню неплохого ресторана, а не детской столовой. Но все равно находятся и критики такого рациона.

С пылу с жару о накипевшем. Жалоб от родителей на питание, отмечают в Министерстве образования, стало меньше. Но все-таки накопилось немало нареканий. Инспекторы в школах Витебщины выявили килограммы отходов: почти весь завтрак остался на столах. В одной из Борисовских школ недовес стал явным. Как установят следователи, повар систематически воровала продукты и варила самогон. Дома у задержанной также обнаружили 94 килограмма сахара, 45 литров подсолнечного масла, 34 килограмма муки и 120 пачек панировочных сухарей. Действием дана правовая оценка, речь об уголовных делах. Под пристальным вниманием и санитарные нормы в школьных столовых.

Алла Малахова, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Есть недостатки по рационам, по вложениям продуктов, есть хищения. Все это, конечно мы привлекаем. Есть факты использования сырья с истекшим сроком хранения, все это пресекается. Но в основном это текущее нарушение санэпидрежима. Режим уборки, режим мытья посуды и так далее. 70 % нарушений – это нарушения текущего характера, все это устраняется прямо во время проверок. Узнаем у родителей и самих учеников, как они оценивают школьную тарелку? «Просто инсулиновая бомба». Чем недовольны родители в меню школьных столовых? Подробности здесь.

Я абсолютно уверена, что хорошее питание. Я абсолютно спокойна, что ребенок накормлен свежим.

Оно не всегда вкусное. Есть действительно вкусные блюда по типу макарошек с котлетами. Но их же не каждый день дают.

Меня все устраивает. Это и горячее питание, когда маленький ребенок, ты не всегда успеваешь все приготовить. И когда старший возвращается домой, не всегда старший сам себе может что-то подогреть. А придя в школу, я точно уверена, что она покушала горячее питание. Я довольна.

Хорошее, ребенку нравится.

– Она ничего не ест там в школе.

– Почему?

– Ну вот такое питание сейчас, не знаю, кто его рассматривал. Например, наш ребенок компотик там может попить и все. По понятным причинам, мы не будем называть имя и место учебы, но наши собеседники очень надеются, что повара их столовой ликвидируют из состава блюд явно лишние ингредиенты.