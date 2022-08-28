«Просто инсулиновая бомба». Чем недовольны родители в меню школьных столовых?

Новости Беларуси. За рационом школьников во время учебы тщательно следят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это только художник должен быть голодным. А вот грызть гранит науки на сытый желудок, согласитесь, и легче, и приятнее. Да и с таким разнообразием школьным столовкам до звезды Мишлена недалеко. Меню только вторых блюд занимает почти три страницы. Кебабы, митболы, бифштексы и шашлычки – кажется, что это меню неплохого ресторана, а не детской столовой. Но все равно находятся и критики такого рациона.

Многодетная мама и эксперт по питанию Екатерина давно изучила школьное меню по составу до грамма. Конечно, без завтраков и обедов оставить ребенка во время занятий нельзя. Но в рационе советуют еще раз пересчитать калории. «Как-то в компоте мошек нашли». Какие правила чаще всего нарушаются в школьных столовых? Читайте здесь.

Екатерина Миранович, нутрициолог:

На завтрак сырный пудинг из рикотты с вареньем. А рикотта продукт сам по себе с высоким инсулиновым индексом. Скачок инсулина у детей будет моментальный. Сахар как быстро поднимется, так он быстро и опустится. Ребенок будет опять хотеть кушать, потому что насыщения долгого нет. Плюс варенье – опять сахар. Бутерброд с сыром нормально. Чай с сахаром. Как комментировать такой завтрак? Просто инсулиновая бомба.

Недостаток витаминов, высокое потребление сахара, соли, кондитерских изделий. Эксперты научно-практического центра по продовольствию уже давно забили тревогу. Несбалансированный рацион школьного меню ведет явно к ухудшению здоровья.

Елена Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ по продовольствию НАН Беларуси:

Это нагрузка на поджелудочную железу, на сердечную мышцу. Это предпосылки к сахарному диабету, это предпосылки к ожирению. Пересмотрены нормы физиологические с учетом потребностей детского организма, с учетом всех необходимых физиологических норм. И на сегодня нужно отметить, что питание в дошкольных и школьных учреждениях оно более-менее сбалансированное по жирам, белкам и углеводам.

Вот такой вкус нового блюда в меню первой четверти. Кстати, кулинарных премьер в школьной столовой немало. Повара уверяют, что провели работу над ошибками. За порядком в зале и на кухне теперь следят камеры. Ученые, диетологи и кулинары сверили здоровые пожелание к питанию школьников. Корректировать блюда будут в течении всего учебного года. Компромисс вроде бы найден.

Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания Минска:

Сегодня мы уже точно заявляем, что дети едят глазами. И, конечно, очень важны и чистота обеденного зала, и внешний вид повара. У нас есть возможность проверить более 50 учреждений образования. Плюс фотоконтроль, плюс видеоотчет и контроль за технологией. Все заинтересованы работать качественно, аккуратно, внимательно. Я думаю, что каждый наш работник готов накормить чужого ребенка, как своего собственного.