Конкурс социальных проектов «Social Weekend» стартует 1 августа: какие условия участия?

1 августа стартует новый сезон Республиканского конкурса социальных проектов «Social Weekend». Кто может принять в нем участие? Как продвинуть свою идею для улучшения жизни общества?
1 августа стартует новый сезон Республиканского конкурса социальных проектов «Social Weekend». Кто может принять в нем участие? Как продвинуть свою идею для улучшения жизни общества?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор проекта «Особый подход», финалист прошлого сезона – Денис Василевич и координатор конкурса социальных проектов «Social Weekend» – Валерия Волкогонова.
Кто может принимать участие?
Валерия Волкогонова, координатор конкурса социальных проектов «Social Weekend»:
Конкурс социальных проектов «Social Weekend» – это конкурс, в котором может принять участие любой человек из Беларуси, не обязательно быть организацией или инициативой, достаточно одного человека, чтобы подать свою идею, которая меняет к лучшему этот мир и жизнь в Беларуси.
Какие есть номинации?
Валерия Волкогонова:
Каждый сезон у нас около 10 номинаций, все они есть на сайте «Social Weekend», и категории, по которым можно подавать проекты, самые широкие и разные. Это и медицина, и ЗОЖ, и помощь детям и родителям, и помощь людям с инвалидностью, и защита экологии, наука, образование, очень широкий спектр. Практически любая социальная идея может попасть в одну из категорий, а даже если не попадает, то все равно мы всех призываем подаваться, пробовать свои силы на конкурсе.
Как можно подать заявку?
Валерия Волкогонова:
Подать заявку очень просто, вы заходите на сайт socialweekend.by и там все написано. Для этого достаточно описать свою идею короткими и понятными словами, и отправить заявку. Конечно, если есть какой-то прототип конструкции или что-то уже сделано – это будет плюсом. Никого не ограничиваем, можно подать просто идею.
Есть ли ограничения по количеству заявок, тем?
Валерия Волкогонова:
Количество тем не ограничено, количество заявок, чтобы не больше двух от заявителя, просто потому что невозможно работать одновременно над несколькими проектами. Конкурс если проходит, то проходит одна заявка от заявителя.
Сколько продлится прием заявок? До какого числа нужно уложиться?
Валерия Волкогонова:
Нужно до конца сентября. У вас есть два месяца – август и сентябрь.