Конкурс социальных проектов «Social Weekend» стартует 1 августа: какие условия участия?

1 августа стартует новый сезон Республиканского конкурса социальных проектов «Social Weekend». Кто может принять в нем участие? Как продвинуть свою идею для улучшения жизни общества?

Валерия Волкогонова, координатор конкурса социальных проектов « Social Weekend»: Конкурс социальных проектов «Social Weekend» – это конкурс, в котором может принять участие любой человек из Беларуси, не обязательно быть организацией или инициативой, достаточно одного человека, чтобы подать свою идею, которая меняет к лучшему этот мир и жизнь в Беларуси.

Валерия Волкогонова: Каждый сезон у нас около 10 номинаций, все они есть на сайте «Social Weekend», и категории, по которым можно подавать проекты, самые широкие и разные. Это и медицина, и ЗОЖ, и помощь детям и родителям, и помощь людям с инвалидностью, и защита экологии, наука, образование, очень широкий спектр. Практически любая социальная идея может попасть в одну из категорий, а даже если не попадает, то все равно мы всех призываем подаваться, пробовать свои силы на конкурсе.

Как можно подать заявку?

Валерия Волкогонова:

Подать заявку очень просто, вы заходите на сайт socialweekend.by и там все написано. Для этого достаточно описать свою идею короткими и понятными словами, и отправить заявку. Конечно, если есть какой-то прототип конструкции или что-то уже сделано – это будет плюсом. Никого не ограничиваем, можно подать просто идею.

Есть ли ограничения по количеству заявок, тем?

Валерия Волкогонова:

Количество тем не ограничено, количество заявок, чтобы не больше двух от заявителя, просто потому что невозможно работать одновременно над несколькими проектами. Конкурс если проходит, то проходит одна заявка от заявителя.