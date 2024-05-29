Визит европейской делегации! О чём договорились главы МИД Беларуси и Венгрии?

Беларусь настроена на конструктивный диалог со всеми государствами, которые, конечно, в этом заинтересованы, и остается верна принципу миролюбия в своей внешней политике. Заинтересованность в сотрудничестве с официальным Минском продолжает демонстрировать Будапешт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свои самостоятельные решения Венгрия не раз подвергалась критике со стороны своих европейских партнеров. Но страна дала понять, что не готова действовать в ущерб своим интересам.

На ближайшую и среднесрочную перспективы Венгрия выработала алгоритмы взаимодействия с Беларусью. 29 мая в Минске состоялась встреча глав МИД двух стран и заседание профильной межправкомиссии. Несмотря на санкции и негативные тенденции в мировой экономике, Минском и Будапештом достигнуты неплохие результаты в сотрудничестве и рост товарооборота. Мы уже успешно реализуем ряд совместных проектов. Но какие направления еще открыты для расширения взаимодействия? И чем запомнится этот визит Петера Сийярто в Минск? В репортаже Константина Герцева. Только после начала полномасштабных боевых действий в Украине это уже третий визит главы венгерского МИДа в Беларусь. Петера Сийярто нередко называют главным проповедником мира в Европе. Он не раз призывал коллег по ЕС к дипломатическому решению конфликта в Донбассе, а на днях и вовсе окрестил министра иностранных дел Литвы «самым провоенным политиком», который, в свою очередь, обвинил Будапешт в умышленной блокировке резолюций по поставке вооружения Киеву.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

На поле боя решения нет, есть уничтожение. Мы с ужасом слушаем те заявления, которые направлены на эскалацию войны. Мы с ужасом слушаем, когда страны Европейского союза или НАТО говорят о своем желании направить своих солдат на эту войну. Мы с ужасом слушаем заявления о возможном использовании атомного оружия.

За стремление к конструктивному диалогу с Минском и Москвой Петера Сийярто благодарил и Президент Беларуси. В октябре 2023 года в рамках конференции по европейской безопасности состоялась их встреча. Александр Лукашенко подчеркнул: сегодня ЕС – одна из опор существования планеты. Читайте здесь.