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Ярмарки вакансий проходят в Минске – какую работу предлагают?

29 мая 2024 19:14
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Новости Беларуси. В столице продолжают работать ярмарки вакансий. Предложено на выбор более сотни мест – слесарь, рабочий зеленого строительства, тракторист, охранник и повар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Есть спрос также в общепите, образовании и транспортной сфере. Собеседование наниматели проводят сразу же на месте, что значительно ускоряет процесс трудоустройства. Кроме того, предлагают рабочие места с возможностью переобучения по самым востребованным специальностям.

Ярмарки вакансий проходят в Минске – какую работу предлагают?-1

Анастасия Майковская, заместитель начальника отдела по взаимодействию с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Мини-ярмарка вакансий – вообще такой способ взаимодействия с нанимателями и соискателями, который позволяет комплексно охватить и одну, и вторую сторону: нанимателю – пообщаться с соискателями, уточнить у них все интересующие вопросы, а соискателю одновременно пообщаться с несколькими нанимателями.

С начала года проведено свыше 30 мини-ярмарок вакансий, 12 из них – специализированные. Помогают трудоустроиться людям с инвалидностью, а также студентам.

# Работа в Минске # общество # Новости Минска и Минской области

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