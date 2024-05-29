Новости Беларуси. В столице продолжают работать ярмарки вакансий. Предложено на выбор более сотни мест – слесарь, рабочий зеленого строительства, тракторист, охранник и повар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Есть спрос также в общепите, образовании и транспортной сфере. Собеседование наниматели проводят сразу же на месте, что значительно ускоряет процесс трудоустройства. Кроме того, предлагают рабочие места с возможностью переобучения по самым востребованным специальностям.