Новости Беларуси. В столице продолжают работать ярмарки вакансий. Предложено на выбор более сотни мест – слесарь, рабочий зеленого строительства, тракторист, охранник и повар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Есть спрос также в общепите, образовании и транспортной сфере. Собеседование наниматели проводят сразу же на месте, что значительно ускоряет процесс трудоустройства. Кроме того, предлагают рабочие места с возможностью переобучения по самым востребованным специальностям.
Анастасия Майковская, заместитель начальника отдела по взаимодействию с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Мини-ярмарка вакансий – вообще такой способ взаимодействия с нанимателями и соискателями, который позволяет комплексно охватить и одну, и вторую сторону: нанимателю – пообщаться с соискателями, уточнить у них все интересующие вопросы, а соискателю одновременно пообщаться с несколькими нанимателями.
С начала года проведено свыше 30 мини-ярмарок вакансий, 12 из них – специализированные. Помогают трудоустроиться людям с инвалидностью, а также студентам.