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Участковые избирательные комиссии приступили к работе в режиме дежурства

10 января 2025 06:37
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Новый этап электоральной кампании – участковые комиссии 10 января приступают к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в режиме дежурства – в определенные часы. Лично или по телефону можно обратиться по всем интересующим вопросам о процессе голосования.

Участковые избирательные комиссии приступили к работе в режиме дежурства-2

Идет аккредитация наблюдателей на выборах Президента: удостоверения получают как национальные эксперты, так и граждане других стран. С 1 января кандидаты и их доверенные лица развернули агитацию по всей стране. Продолжаются предвыборные выступления: 10 января – в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Чтобы избирательные процедуры прошли на высоком организационном уровне, с членами участковых комиссий проходят тренинги: разъясняются нормы законодательства и правильность выполнения избирательных процедур, моделируются условия работы в период досрочного голосования и в день выборов.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы # ЦИК Беларуси

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