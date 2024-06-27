Беларусь участвует в международной выставке ЭКСПО «Китай-Евразия»

Белорусская экспозиция представлена на международной выставке ЭКСПО «Китай-Евразия». Крупномасштабный комплексный проект направлен на развитие совместных международных торгово-экономических инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участию белорусских предприятий и компаний в экспозиции китайские организаторы придают особое значение, ведь таким образом расширяется география представительства Беларуси в крупных провинциях и регионах КНР. Нашу делегацию возглавляет министр сельского хозяйства и продовольствия.

На выставке представлены известные объединения, бренды и компании. Их участие в ЭКСПО продолжает календарную карту выставочных событий в Китае. Уже в ноябре масштабный павильон в формате национальной экспозиции Made in Belarus будет представлен в Шанхае на международной выставке импорта.