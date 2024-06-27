Контракты на 30 млрд российских рублей планируют подписать на Форуме регионов

Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства – главная тема XI Форума регионов Беларуси и России, который начинает свою работу. В 2024 году мероприятие развернется сразу в трех городах: древнем Полоцке, молодом Новополоцке и Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На масштабное мероприятие в нашу страну приехали руководители и представители 60 регионов России. Ожидается, что будет подписано 165 соглашений и более 100 контрактов на 30 миллиардов российских рублей. Программа 27 июня насыщенная: в огромную выставочную площадку превратился Витебск. Шесть десятков организаций и научных центров представляют свои разработки.

100 единиц техники белорусского и российского производства выстроились на площади Свободы. Под экспозицию задействована и часть улицы Ленина. Участники форума знакомятся с лучшими образцами сельскохозяйственных, коммунальных, дорожно-строительных и легковых машин. В рамках деловой программы между представителями двух стран будут подписаны соглашения о сотрудничестве. Беларусь и Россия продолжают работать в тесной кооперации для достижения высокого уровня импортозамещения.

Дмитрий Муляр, заместитель коммерческого директора – директор центра маркетинга и рекламы ОАО «Гомсельмаш»: Мы представляем четыре единицы техники. Это в первую очередь наш энергонасыщенный суперкомбайн GS2124 с 9-метровой жаткой, наш кормоуборочный комплекс FS80, бункер-перегрузчик для перегрузки зерна и наша совместная с российским предприятием «Брянсксельмаш» разработка комбайн GS12 «Пересвет». С точки зрения импортозамещения, совместной кооперации с нашими российскими коллегами мы рассчитываем, что этот форум даст дополнительный импульс для взаимодействия с нашими российскими коллегами в части импортозамещения.

Достижения народного хозяйства – еще одна экспозиция, которая вызвала огромный интерес участников форума. В числе экспонентов – 90 предприятий из двух стран, а также коллективные стенды 11 министерств и ведомств Беларуси, свободной экономической зоны «Витебск». А на выставке «Беларусь интеллектуальная» представили новейшие разработки и достижения науки и техники страны. Искусственный интеллект и IT-технологии, микроэлектроника и индустрия 4.0.

Владимир Пекарский, генеральный директор Минского завода гражданской авиации № 407:

Сегодня мы можем уже похвастаться именно кооперацией с Российской Федерацией, предприятиями Ульяновской области и именно Республики Татарстан. Наши все станки новые, которые мы закупили, они настолько загружены, что понимаем, что надо еще и еще кратно увеличивать в два-три раза. Например, с Ульяновской областью мы выходим за пять лет на уровень товарооборота чуть более миллиарда российских рублей.

В течение дня откроются экспозиции домов ремесел, ярмарка художников, пройдет презентация регионов и национальных кухонь двух стран. Кроме того, запланирован ряд встреч и дискуссий. Состоится совместное заседание руководящих органов Молодежного совета и специальная панельная сессия контрольных ведомств Беларуси и России. В центре внимания инновации и их влияние на экономическую безопасность Союзного государства. Обсудят вопросы межрегионального сотрудничества контрольных органов Беларуси и России.