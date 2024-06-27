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В Университете гражданской защиты МЧС прошёл юбилейный выпуск

27 июня 2024 07:55
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Вчера – курсанты, сегодня – спасатели. В Университете гражданской защиты МЧС прошел юбилейный 30-й выпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Университете гражданской защиты МЧС прошёл юбилейный выпуск-1

С отличием вуз окончили 17 человек. За время обучения двоим присвоено звание мастера спорта. В 2024 году диплом университета получили 40 иностранных специалистов. Среди гостей церемонии не только руководство Министерства, но и представители посольств Азербайджана и Казахстана.

В Университете гражданской защиты МЧС прошёл юбилейный выпуск-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Для нас очень важно, чтобы они влились в служебные коллективы и были полезными нашему обществу. Настоящий офицер, офицер Беларуси – это человек, который не будет считаться с личным временем, будет любить свою Родину до конца и выполнит любую поставленную перед ним задачу вовремя, точно и в срок.

В Университете гражданской защиты МЧС прошёл юбилейный выпуск-7

Спасательное дело – это предназначение. За время работы Университета гражданской защиты МЧС обучение здесь прошли уже более 100 тысяч специалистов.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский

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