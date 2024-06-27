В Университете гражданской защиты МЧС прошёл юбилейный выпуск

Вчера – курсанты, сегодня – спасатели. В Университете гражданской защиты МЧС прошел юбилейный 30-й выпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С отличием вуз окончили 17 человек. За время обучения двоим присвоено звание мастера спорта. В 2024 году диплом университета получили 40 иностранных специалистов. Среди гостей церемонии не только руководство Министерства, но и представители посольств Азербайджана и Казахстана.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Для нас очень важно, чтобы они влились в служебные коллективы и были полезными нашему обществу. Настоящий офицер, офицер Беларуси – это человек, который не будет считаться с личным временем, будет любить свою Родину до конца и выполнит любую поставленную перед ним задачу вовремя, точно и в срок.